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15 квітня • оновлено в 17:35
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Прогноз погоди на 16 квітня: Україну накриє дощами

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Погода у четвер, 16 квітня, покращиться порівняно з минулими днями, температура повітря зросте. Разом із тим, у деяких регіонах України пройдуть дощі.

За словами синоптикині Наталки Діденко, причина такої погоди – територію України покинув атмосферний фронт, який приніс сюди не дуже очікуваний сніг і дощ. Тому 16 квітня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск.

Стовпчики термометрів піднімуться до +12..+18 градусів, а місцями і до +20 градусів. Однак ніч залишиться прохолодною – від 1 до 6 градусів тепла, місцями є ймовірність невеликих заморозків.

Україну накриє дощами: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра по Україні
Україну накриє дощами: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра по Україні

Крім того, 16 квітня в Україні також очікується сильний південно-західний вітер.

Прогноз погоди по Україні на 16 квітня

Прогноз погоди по Україні на 16 квітня

politeka.net

У Києвізавтра також можна буде спостерігати сильний південно-західний вітер. Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16… +18 градусів.А упродовж дня переважатиме суха погода.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
погода
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