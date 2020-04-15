Україну накриє дощами: синоптикиня дала прогноз погоди на завтра по Україні

Погода у четвер, 16 квітня, покращиться порівняно з минулими днями, температура повітря зросте. Разом із тим, у деяких регіонах України пройдуть дощі.

За словами синоптикині Наталки Діденко, причина такої погоди – територію України покинув атмосферний фронт, який приніс сюди не дуже очікуваний сніг і дощ. Тому 16 квітня в Україні переважатиме підвищений атмосферний тиск.

Стовпчики термометрів піднімуться до +12..+18 градусів, а місцями і до +20 градусів. Однак ніч залишиться прохолодною – від 1 до 6 градусів тепла, місцями є ймовірність невеликих заморозків.

Крім того, 16 квітня в Україні також очікується сильний південно-західний вітер.

Прогноз погоди по Україні на 16 квітня politeka.net

У Києвізавтра також можна буде спостерігати сильний південно-західний вітер. Температура повітря у столиці вдень підвищиться аж до +16… +18 градусів.А упродовж дня переважатиме суха погода.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, аномально тепла зима в Україні призвела до частих зсувів повітряних потоків, які тепер впливають на весняну погоду.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!