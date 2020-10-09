Прогноз НАН: хворих на COVID-19 буде більше 6000 на добу, найбільше – на Харківщині

Пандемія коронавірусу в Україні продовжує набирати обертів і протягом тижня до 16 жовтня середня кількість нових інфікованих на добу складе 6051 випадок, а смертей – 90.

Про це йдеться в прогнозі робочої групи Національної академії наук з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні. Частка летальних випадків серед нових хворих COVID-19 залишається на рівні близько 2 відсотків, демонструючи повільне зниження.

Також незначно знижується частка інфікованих, які потребують госпіталізації. Зараз вона становить 16 відсотків.

Регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Одеська, Полтавська, Сумська, Хмельницька області та місто Київ.

Найбільша очікувана кількість тих, хто захворів, на добу до 16 жовтня буде в Харківській області. Середнє значення там складе 707 осіб, на другому місці Київ – 480, на третьому – Донецька область – 477.

Відзначено, що частка неповнолітніх, які захворіли на COVID-19 впала нижче 5 відсотків, оновивши мінімум за весь час спостережень із початку квітня.

Водночас хворих у віці від 60 до 70 років стало більше.

Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 2000 нових осіб на добу. Хоча темпи одужання все ще сильно відстають від темпів збільшення кількості нових інфекцій.

У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення хвороби, за тиждень істотно знизилася.

У середньому на одне нове виявлення хвороби припадає 5,6 тестів, що відповідає показнику в 17,8 відсотків.

Цей показник дуже відрізняється у різних регіонах України.

Найгірше справи йдуть у Житомирській, Сумській та Харківській областях – близько 3-х тестів на одне виявлення. Водночас до загальної кількості тестів відносяться як повторні тестування, так і тестування під час одужання.

Такі показники свідчать, що тестування використовується як інструмент не стримування поширення інфекції, а тільки діагностики кількості захворювань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5804 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом за добовим приростом. Від COVID-19 у країні померли вже 4779 осіб (+89 за добу), а 110 650 пацієнтів (+2417) повністю побороли хворобу.