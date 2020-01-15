Глава міністерства юстиції Денис Малюська заявив, що висока зарплата йому потрібна для створення запасу.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, на його переконання, "протягом кількох років після звільнення його не візьме на роботу жодна пристойна міжнародна компанія".

Згідно з його словами, висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

Малюська пояснив, навіщо йому потрібна висока зарплата

"Про термінове відрядження за кордон можна дізнатися за кілька годин до відльоту і летіти в такому разі доведеться за власний кошт (якщо пощастить, потім компенсують). Або доводиться бути цапом-відбувайлом для роздратованих суддів, коли на мене наклали штраф у 38 420 грн. Щиро сподіваюся на вдумливість апеляційної інстанції", – написав він.

Малюська додав, що зарплату у 226 тисяч гривень не отримував і цифру треба зменшувати на розмір податків і враховувати, що це надбавка, сплачена в різні дні відразу за кілька місяців роботи.

Також, на його переконання, потрапляння на політичну посаду робить із людини politically exposed person (політичного діяча), і тому потім його не зможе взяти на роботу жодна "пристойна міжнародна компанія чи організація".

"Я, наприклад, після закінчення політичної кар'єри не зможу повернутися до своєї попередньої роботи, якою займався майже 10 років. Тому критично важливо не повністю витратити всі попередні накопичення, але і залишити хоч трохи на потім", – написав міністр.

Як писав OBOZREVATEL, заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм заявив, що у нього ніколи не було зарплати у 300 тисяч гривень.

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