Проєкт Метінвесту став лауреатом конкурсу ООН

Проєкт Групи Метінвест Master of Public Administration посів перше місце в конкурсі Глобального договору ООН "Партнерство заради сталого розвитку-2020" у категорії "Економічний розвиток".

Як пише "24 канал", проєкт створений для навчання представників органів місцевого самоврядування. Його учасники переконані: те, що Master of Public Administration відзначили міжнародною програмою, є вкрай важливим для України.

На їх переконання, він допомагатиме місцевій владі готувати нове покоління управлінців для більш ефективного формування бюджетів, керування комунальним майном, залучення інвестицій та підвищення рівень життя людей.

"Проєкт МРА – новаційний, він надає розуміння тих процесів, які не викладаються в університеті і про які не прочитаєш в книжках. Проєкт розроблений для місцевих управлінців і він надасть змогу таким людям приймати виважені і правильні рішення, які спрямовані на поліпшення життя людей", – зазначив начальник юридичного управління Запорізької облради Єгор Мороз.

Зазначимо, програма МРА стартувала у вересні 2019 року. Набір студентів проводиться щороку, а сьогодні навчання проходять 58 керівників органів місцевого самоврядування з Маріуполя, Запоріжжя, Кривого Рогу, Авдіївки, Покровська та Мелітополя.

"Ми вивчаємо кращі світові практики, щоб застосовувати їх в наших містах і в державі. Кожен з нас фахівець тільки у вузькій галузі. А завдяки цій програмі ми розуміємо і бачимо, як має розвиватися держава і все навколо повинно крутитися навколо людей, щоб їм було комфортно", – пояснив директор КП "Зеленбуд" Маріуполя Петро Чекер.

Реалізація МРА свідчить про корпоративну соціальну відповідальність Групи Метінвест. У компанії зазначають, що сучасне навчання і перспективи кар'єрного росту дозволять скоротити відтік кваліфікованих фахівців.

"Ключова мета проєкту – дати нові підходи в сфері управління, дати можливість по-іншому сприймати розвиток міст. В нас є дуже цікаві модулі як, наприклад, "урбаністика". Там розповідається про те, як запроваджувати нові підходи для планування міст. Також у рамках проєкту заплановані стажування як в країні, так і за кордоном, аби перейняти кращі муніципальні практики", – розповіла директорка департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест Лілія Ткаченко.

Цьогоріч на участь в конкурсі надійшло понад сотню заявок. За перемогу боролися білоруси, македонці, поляки та турки. Програми учасників оцінювало міжнародне журі, тож перемога в конкурсі означає, що керівництво і співробітники компанії Метінвест сприяють змінам на краще вже сьогодні.