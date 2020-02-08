От порівняв позицію головного продюсера серіалів каналу 1+1 про неможливість зняття мелодрам українською із текстом сумновідомого Валуєвського циркуляра Російської імперії проти української мови.

І з`ясував, що україножер Валуєв допускав літературну творчість українською, тобто Російська імперія в 1863 році була меншим ворогом українського світу, аніж канал команди Зеленського.

Циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії

П. Валуєва Київському цензурному комітету від 18 липня 1863 року

"..до друку дозволялись тільки такі твори...які належать до галузі красного письменства; пропуск же книг малоросійською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити".

(подано в перекладі українською мовою).

у мене питання до Олександра Ткаченка і К.:

а ви там випадково з глузду не з`їхали?!

Чи випадково не переплутали Україну з так званими ДНР і ЛНР?

П.С. І щодо мелодрам. Раджу прочитати мою "Теорію українського кохання" і осягнути мовну багатобарвність української у сфері духовного й інтимного життя українців!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!