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9 лютого • оновлено в 03:20
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Продюсери 1+1 більші україножери, аніж автор Валуєвського циркуляра?

10.5т

От порівняв позицію головного продюсера серіалів каналу 1+1 про неможливість зняття мелодрам українською із текстом сумновідомого Валуєвського циркуляра Російської імперії проти української мови.

І з`ясував, що україножер Валуєв допускав літературну творчість українською, тобто Російська імперія в 1863 році була меншим ворогом українського світу, аніж канал команди Зеленського.

Циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії

П. Валуєва Київському цензурному комітету від 18 липня 1863 року

"..до друку дозволялись тільки такі твори...які належать до галузі красного письменства; пропуск же книг малоросійською мовою як духовного змісту, так навчальних і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити".

(подано в перекладі українською мовою).

у мене питання до Олександра Ткаченка і К.:

а ви там випадково з глузду не з`їхали?!

Чи випадково не переплутали Україну з так званими ДНР і ЛНР?

П.С. І щодо мелодрам. Раджу прочитати мою "Теорію українського кохання" і осягнути мовну багатобарвність української у сфері духовного й інтимного життя українців!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Місце
Україна
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Продюсери? Продюсери продають....Звичку,Звичку-комфорт. І слабка,психічно і інтелектуально слабка публіка бажає жвачку,наркотик придуманого життя, бо свого не має...Людство...Людство? Тваринне кубло...
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Шушера рашкоконтужена не підлягає жодному цивілізованому впливу. Розіпхати то паскуство по норах, і щоб сиділи тихенько.
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Arhangelski Juri
Arhangelski Juri
«пропуск же книг малоросійською мовою ... припинити» Дп здравствует российский призыв, правда, с точностью – наоборот?!
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