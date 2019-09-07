Продовжують труїти Крим: окупанти пішли на нову підлість

Окупаційна влада Криму має намір побудувати на анексованому півострові нове небезпечне хімічне підприємство.

Як повідомляє "Сегодня", Красноперекопський завод "Бром" хоче інвестувати кошти в будівництво заводу з виробництва хлору на півночі півострова.

Окупанти запевняють, що за рахунок цього нібито знизиться клас небезпеки з першого до другого, оскільки великі обсяги хлору не будуть зберігатися в стаціонарних ємностях і цистернах.

Хімічний завод kafanews

Крім того, на скандально відомому заводі "Кримський титан", можуть реалізувати програму будівництва установки для нейтралізації кислотних стоків. Це нібито має стабілізувати екологічну ситуацію на півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через борги, що накопичилися "Кримський титан" можуть націоналізувати. Таку загрозу підприємство отримало від "влади".

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