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8 вересня • оновлено в 11:02
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Продовжують труїти Крим: окупанти пішли на нову підлість

8.8т Читати матеріал російською

Окупаційна влада Криму має намір побудувати на анексованому півострові нове небезпечне хімічне підприємство.

Як повідомляє "Сегодня", Красноперекопський завод "Бром" хоче інвестувати кошти в будівництво заводу з виробництва хлору на півночі півострова.

Окупанти запевняють, що за рахунок цього нібито знизиться клас небезпеки з першого до другого, оскільки великі обсяги хлору не будуть зберігатися в стаціонарних ємностях і цистернах.

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Хімічний завод

Хімічний завод

kafanews

Крім того, на скандально відомому заводі "Кримський титан", можуть реалізувати програму будівництва установки для нейтралізації кислотних стоків. Це нібито має стабілізувати екологічну ситуацію на півострові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через борги, що накопичилися "Кримський титан" можуть націоналізувати. Таку загрозу підприємство отримало від "влади".

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Теги
Крим екологічна катастрофа Кримський титан
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потапкин виктор
потапкин виктор
Да ,вот подлость так подлость,хотят снизить уровень опасности.!Да как они посмели?А еще и установку для нейтрализации кислотных стоков хотят сделать .Это они вообще варвары!За столько лет независимости эмалированные не делали а эти делают!Совсем мозгов нет.Это конечно мое мнение,нужно еще у Медовара с Роксоланой спросить,думаю они со мной будут согласны.
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Махов Макс
Махов Макс
Бо тапкин виктор, раньше никто про кислотные отстойники не говорил. А пришел к*ЦАП, проблема нарисовалась. А копыта пришитые к жопе, мешают её решить. Бгггггаааа
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Andria Viktor
Andria Viktor
Все правильно,гори сарай,гори и хата.уже хуже чем есть,не будет.
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Исаев Максим
Исаев Максим
У украины установки для нейтрализации кислотных стоков желания построить не было. Этим решили заняться подлые оккупанты. Трудно себе вообразить всю мезопакостность их решения, якобы направленную на оздоровление экологии Крыма... Да ещё и завод какой-то решили построить! Каждый свидомый громадянин знает святое правило нэзалежности: строить ничего не нужно, нужно эксплуатировать всё, что клятыми коммунистами построено... пока оно ещё не развалилось!
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Он Алекс
Он Алекс
Исаев Максим, тебе снятся кошмары??? Ну ты и тупое...
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