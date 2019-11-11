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11 листопада • оновлено в 21:52
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Костянтин Андріюк
Костянтин Андріюк
Київський активіст Всі статті автора

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

1.3т

Вибачте за багато буквів, але в них ви можете знайти доволі цікаву інформацію.

Я продовжую стежити за діяльністю нашої доблесної УАФ/ФФУ та її не менш видатного керівництва.

Отже, існує кримінальне провадження Управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві у підозрі з відмиву коштів.

В цьому провадженні фігурує ціла група компаній, яка працювала як конвертаційний центр.

Одна із компаній - ТОВ "МАСІМО ЕКСПЕРТ" (Код ЄДРПОУ 40617911).

За попередніми даними, від кінця грудня 2017 і до початку лютого 2019 ТОВ "Масімо Експерт" отримала за різні послуги від ФФУ/УАФ – кілька десятків мільйонів гривень!

Десятки мільйонів гривень!!!!!!!!!!!!!

Логотип УАФ/ФФУ

Логотип УАФ/ФФУ

futballua.tv

Є підозра, далі ці грошові кошти перераховувались на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб і обготівковувались.

Директором і єдиним власником зареєстрованої у м. Вишневому ТОВ “Масімо Експерт”, яке здійснює багатомільйонні оборудки, є Романко Віра Василівна – 71-річна пенсіонерка, яка проживає у Львівській області.

Ось так. . .

Маю інформацію, що ДФС вже витребувала в УАФ/ФФУ всі документи щодо співпраці ТОВ “Масімо Експерт” та викликали повістками на допит Павелка, Костюченка і головного бухгалтера УАФ/ФФУ - Пантелусь.

Але. . .

Дані з боку УАФ/ФФУ правоохоронцям просто . . . не надаються.

І це в рамках відкритого кримінального провадження.

Знаю, що в Верховній Раді збираються підписи за створення тимчасової слідчої комісії по діяльності УАФ/ФФУ.

Підстава для розслідування є, оскільки на будівництво штучних полів по всій Україні в 2017-18 рр. було виділено - 1 мільярд 280 мільйонів гривень.

За дивовижним збігом обставин, гроші виділили за зверненням УАФ/ФФУ, коли головою бюджетного комітету був чинний президент УАФ - Андрій Павелко.

А пряме відношення до будівництва полів за бюджетні кошти та постачання на них штучної трави мали і мають фірми підконтрольні нинішній УАФ/ФФУ.

Якщо ця структура постійно декларує таку чесність та прозорість, то ось вона нагода - все показати правоохоронним органам.

Хто думає що УАФ/ФФУ не причетна до бюджетнимх коштів, то просто нагадаю про моє журналістське розслідування - "Операція-Федерація”

Через яке я був звільнений з телеканалу ЗІК.

А потім рекомендую всім і народним обранцям особливо, ознайомитися із висновком Рахункової палати

http://old.ac-rada.gov.ua/…/doc…/16759473/Zvit_3-2_2019.pdf…

Де чітко зафіксовано порушення: ініціювання Мінрегіоном та УАФ/ФФУ Бюджетної програми без належних економічних розрахунків і обґрунтування потреби; неправомірне затвердження проектів будівництва з вимогою застосовувати виключно покриття виробництва ТОВ “ФФУ Продакшн”, підконтрольного ФФУ, що є порушенням принципів добросовісної конкуренції, максимальної економії та ефективності при здійсненні державних закупівель; здійснення підрядниками закупівлі штучного покриття та інших матеріалів за значно завищеними цінами; необґрунтоване здійснення 100% передоплати за договорами підряду на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям, що спричинило зловживання з боку підрядників.

Я сказав все що знав і виклав все, що й так лежить на поверхні!

Якими будуть ваші дії - панове правоохоронці та народні обранці України?

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

Продовжую стежити за діяльністю доблесної УАФ/ФФУ

ФБ Костянтина Андріюка

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Автор
Костянтин Андріюк Костянтин Андріюк
Місце
Україна
Тег
Державна фіскальна служба України
Джерело
Джерело: ФБ Костянтина Андріюка
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