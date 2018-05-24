Продовжить вбивати: з'явився тривожний прогноз по війні Росії проти України

Навіть через роки після завершення збройного конфлікту на Донбасі від його наслідків у вигляді мілітаризації суспільства можуть продовжувати гинути українські люди.
Приклади такого розвитку подій можна спостерігати вже зараз: 22 травня в Дебальцеве загинула одна людина і постраждало ще двоє через вибух гранати, яку підклали в рюкзак школяра, йдеться в блозі заступника директора Українського інституту дослідження екстремізму Богдана Петренка, опублікованому на "Обозревателе".
"Ніхто не гарантує, що граната у шкільному рюкзаку не вибухне за сотні кілометрів від зони конфлікту. Тому що війна живе своїм життям. І часто - вже незалежним від бажання Кремля. І треба бути готовим до того, що навіть через 10 років після повалення режиму Путіна і деокупації, ця війна буде продовжувати вбивати, бо вона живе в домашніх схронах і в головах", - зазначив він.
Петренко додав, що для остаточного завершення війни зовсім не потрібно здаватися агресору. Однак людей на мирних територіях чекає велика робота з очищенню різних схронів від боєприпасів, а власних голів - від думок про зброю та насильство.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що сподіватися на відновлення миру на Донбасі найближчим часом українцям не варто, адже на це може знадобитися кілька десятиліть.
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