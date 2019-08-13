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Продірявило машини і будинки: Буковину засипало величезним градом. Фото і відео стихії

2.2т Читати матеріал російською

У Чернівецькій області у вівторок, 13 серпня, випав град розміром із куряче яйце. Через стихію деякі населені пункти залишилися без зв'язку та електроенергії.

Без комунікацій, зокрема, – жителі Сторожинця, пише місцеве видання "Молодий буковинець" (щоб подивитися відео негоди, поскрольте новину вниз).

Відзначається, що злива з градом і сильним вітром накрила регіон увечері. У результаті пошкоджені фасади будинків, машини, а також світлофори.

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Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Молодий буковинець

У одного з жителів райцентру град розбив лобове скло мікроавтобуса. В інших жителів Сторожинця постраждав урожай овочів.

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Град у Чернівецькій області

Град у Чернівецькій області

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 3 серпня, в Одесі пройшла масштабна злива. У результаті в місті затопило вулиці, забили грязьові фонтани і сталися зсуви.

Недалеко від села Південне Білгород-Дністровського району Одеської області 25 вихованців спортивної школи потрапили в пастку потужної бурі, що накрила регіон.

У селі Молога Білгород-Дністровського району через негоду зійшов селевий потік, який убив одну людину. Він був такої сили, що зміг зірвати з фундаменту двоповерховий будинок.

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Місце
Україна Чернівці
Теги
погода злива фотографии видео
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