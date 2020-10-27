В Україні серед молоді набирає популярність варварська розвага: громлять квартири і виставляють у мережу

В Україні рієлтори зіткнулися з новою проблемою – орендарі громлять винаймані подобово квартири. До справи долучилися не тільки підлітки, а блогери й пранкери, заради хайпа вони здатні довести житло до жахливого стану. Внаслідок схвильовані господарі виявляють повністю зруйноване приміщення.

Детальніше про дику забаву молодих людей читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Влаштовують дебош і вихваляються в мережі

Співвласниця рієлторської компанії Олена Моїсеєва розповіла в соцмережі, як група підлітків розгромила одну з їхніх квартир.

"Винайняв у нас на добу квартиру хлопець (звати молодика Артем Білоусов), на вигляд пристойний і культурний. Орендував через Airnbnb, сервіс гарантує підтримку й компенсацію в разі пошкодження житла. Ну і сюжет банальний – тусовка, вечірка, купа підлітків, розгром. Сусіди вчасно повідомили, що біда, біжіть сюди! Дізнаємося у колег, виявляється, що вони знайомі з ним і теж розгром квартири", – зазначила вона.

Компанія підлітків зовсім не приховує свої тусовки. Вони розміщують відео в Instagram і показують широкому загалу, як п'ють, курять, і не тільки цигарки. Водночас б'ють щось у квартирі, фотографуються у ваннах, смітять, горланять пісні тощо.

Підлітки не приховують, чим займаються в чужих квартирах. Instagram ukrainian_hooligan Підписатися

Підлітки п'ють, курять і тусять. Instagram ukrainian_hooligan

Дівчата беруть активну участь у таких вечірках. Instagram ukrainian_hooligan

Дівчата і хлопці також люблять кататися на скейтах, тусуються на Поштовій площі в Києві й біля пам'ятника на площі Перемоги.

Діра в холодильнику і коноплі на стіні

Рієлтор намагалася розшукати родичів цих буйних підлітків, опублікувавши їхні фото, але, на жаль, їй це не вдалося.

"Збиток завдали на 61 тисячу гривень. Взяли і пробили в холодильнику діру. Звичайно, ремонту техніка тепер не підлягає, його потрібно замінити. Поліція на виклик не приїхала. Ми намагаємося боротися з Airbnb, щоб отримати компенсацію. Але після кризи цей сервіс працює не дуже добре. Усілякими бюрократичними шляхами намагається відмовити нам у виплатах", – розповів OBOZREVATEL один із власників цієї рієлторської компанії Михайло Моїсеєв.

Після чергової вечірки у квартирі. Instagram ukrainian_hooligan

За його словами, останнім часом також з'явилися пранкери, які винаймають подобово квартири і псують їх, можуть перефарбувати стіни, шпалери, і зняти все це на відео. І якби ж то колір стін тільки змінити, вони малюють посеред квартири коноплю. Звичайно, доведеться все ремонтувати.

"Я не знаю, навіщо вони це роблять. Викладають усе в соцмережі. Їм розвага, а нам збитки", – каже Михайло.

Рієлтор Артем Борисенко теж згадав історію, як один із відеоблогеров зіпсував квартиру. "Він там пару днів був. Перефарбував усі стіни, намалював чудернацькі малюнки. І втік, як ні в чому не бувало. Ми потім його знайшли, вимагали відшкодування, звичайно, він нічого платити не хоче. Зараз юристи займаються цим, сподіваємося, що через суд відшкодуємо збитки", – зазначає Борисенко.

Украли плазму і кавоварку

Під час карантину по Києву буквально прокотилася хвиля подібних розваг. Ймовірно, тому що заклади були закриті, а підліткам хотілося потусити.

Так, на Печерську в Києві студенти винайняли квартиру і вкрали з неї техніку – плазмову панель і кавоварку. Поліція приїхала на виклик. Там припускають, що молодик надав фальшиві документи під час укладання договору про оренду, житло він винайняв спеціально для вечірки і погрому.

Студенти розгромили житло novosti-n.org

Удавана інтелігентність

Рієлтор Євгенія навчилася відрізняти проблемних клієнтів і вже за версту чує підступ.

"Як правило, вони підсилають дівчинку або дуже пристойного хлопця для укладення договору. Але мене не проведеш. Я починаю розпитувати, довго дивлюся паспорт клієнта і зрештою відмовляю", – каже вона.

Цьому жінка навчилася після випадку, який стався взимку. Тоді винаймати дачний будиночок за Києвом до неї прийшла дуже пристойна дівчина, сказала, що збирається святкувати день народження з колегами по роботі і навіть батьками.

"Щось мене в ній насторожило, аж надто вона хотіла здатися інтелігентною і правильною. Коли я поїхала забирати ключі від будиночка, то вже біля воріт мені стало зле, там навіть вікно було вибито. Усередині все перевернуто, ліжко розвалене, подушки порвані, у дверях дірки. Документи дівчини виявилися підробленими. Ми потім їхнє відео знайшли в Instagram", – розповідає Євгенія.

Як з'ясувалося в розмові з іншими рієлторами, останнім часом подібні випадки почастішали.

"Це якась біда. Групи молодих людей знімають хороші квартири під вечірки, дні народження. Причому вибирають непогані квартири з ремонтом у центрі Києва на вихідні. Два дні відпочивають, потім на зв'язок не виходять. Приїжджаємо, а там просто жах. Не тільки карнизи і фіранки обривають, пропалюють хороші дивани, матраци, меблі розбивають немов на дрова, б'ють скло. І можуть прихопити із собою плазми, мікрохвильовки, деталі від душових. Одного разу розламали унітаз. І потім спробуйте такі втрати відновити господарям!" – обурюється рієлтор Лариса Ващенко.

Як боротися зі шкідниками

Юристи кажуть, що єдиний спосіб боротьби з такими орендарями – це висновок офіційних договорів на оренду, тоді у вас на руках залишаться копії їхніх документів.

"Крім того, можете брати хорошу заставу, яку повернете, якщо ніхто нічого не поб'є в квартирі. Хоча бувають такі збитки, що нічим вже не покриєш. І все у квартирі детально знімайте на відео, перш ніж передавати в чужі руки, щоб потім ніхто не говорив, що унітаз був зламаний або ще щось. Ну і потрібно перевіряти документи клієнтів, щоб не виявилося, що вони фальшиві. Можете пошукати цих людей у соцмережах, щоб зрозуміти, з ким маєте справу. І підліткам краще житло не здавати", – радить юрист Віктор Шевченко.