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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Суспільство

"Продають народу песець!" Відомий ведучий вибухнув через Зеленського

8.7т Читати матеріал російською

Відомий український журналіст, телеведучий Остап Дроздов заявив, що 21 липня в Україні відкрився другий фронт – внутрішній.

Він сказав, що команда Зеленського через вибори "узурпувала владу" і продає народу "песець". Заяву він озвучив в ефірі телеканалу НТА. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

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"Вони продають народу "песець". Минулого тижня брав участь у телемарафоні "1+1". Там я назвав людей плебеями. На мене страшно розсердилися. Зараз настав час, коли люди не є громадянами, вони "населення". І це "населення" буде рівномірно поширюватися по країні, де 70% телебачення в руках Медведчука", – заявив Дроздов.

"У нас все тільки починається. Для мене 21 липня – це відкриття другого фронту. Він є внутрішнім. І у мене питання, а навіщо тримати зовнішній фронт, якщо ми так легко програємо на внутрішньому", – сказав Дроздов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дроздов різко висловився про результати виборів в Україні.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Остап Дроздов
Місце
Україна
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
ясное дело, поддержка народом на выборах это узурпация. то ли дело майданная стрельба и захват госучреждений радикалами, вот истинная демократия и законность!
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Viking Ingwar
Viking Ingwar
Плебеи - очень размытое определение, но не настолько обидное, чтобы из-за этого нервничать. По большому счету - в Украине плебса нет, т.к. подавляющее большинство имеет право голоса. Прежде чем вешать ярлыки - проведите тестирование населения по IQ. Определитесь - кто адекватный, и на основании этого введите ценз для голосования: 1 плебей - 1 голос; у того плебея, у которого IQ выше, то получает коэффициент (1.5...10).
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Явно что то пошло не по прогнозам свiдомо МАНДАйнутой отары рагулей.
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