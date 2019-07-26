"Продають народу песець!" Відомий ведучий вибухнув через Зеленського

Відомий український журналіст, телеведучий Остап Дроздов заявив, що 21 липня в Україні відкрився другий фронт – внутрішній.

Він сказав, що команда Зеленського через вибори "узурпувала владу" і продає народу "песець". Заяву він озвучив в ефірі телеканалу НТА. (Щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки)

"Вони продають народу "песець". Минулого тижня брав участь у телемарафоні "1+1". Там я назвав людей плебеями. На мене страшно розсердилися. Зараз настав час, коли люди не є громадянами, вони "населення". І це "населення" буде рівномірно поширюватися по країні, де 70% телебачення в руках Медведчука", – заявив Дроздов.

"У нас все тільки починається. Для мене 21 липня – це відкриття другого фронту. Він є внутрішнім. І у мене питання, а навіщо тримати зовнішній фронт, якщо ми так легко програємо на внутрішньому", – сказав Дроздов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дроздов різко висловився про результати виборів в Україні.

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