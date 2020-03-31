Продають безплатні тести та непотрібні ліки: скільки коштує лікування від коронавірусу в Україні

В Україні за лікування від коронавірусу беруть десятки тисяч гривень. І це притім, що колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька обіцяла, що всім хворим допомога надаватиметься безплатно.

Так, в Одесі з чоловіка, інфікованого COVID-19, взяли 17 тисяч гривень. Щоправда, тепер у департаменті охорони здоров'я стверджують, що це пацієнт сам так вирішив. А жителю Житомира Вадиму Какошкіну медики намагалися за 500 грн продати безкоштовний тест. Боротьба з небезпечним захворюванням йому обійшлася в 1,4 тисячі гривень.

Скільки насправді платять у наших медустановах за лікування від коронавірусу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Гроші на лікування збирають знайомі

Скандал із дорогими препаратами, які призначили хворому з COVID-19 в Одеській міській інфекційній лікарні, отримав продовження. У міському відділі охорони здоров'я стверджують, що засоби, якими медики лікують чоловіка, не вказані в протоколі. І це нібито було рішення самого пацієнта.

"Ці оголошення, що хтось там отримав 25 тисяч за лікування. Ці препарати дуже дорогі, вони не входять до протоколу лікування. Все, що є, хворі отримують. І по кілька різних антибіотиків, і противірусні, і різні розчини. Все це є в наявності. Але якщо є препарати, які не входять до протоколу, і один флакон коштує 12,5 тисячі гривень, то його жоден бюджет не потягне. Отже, це рішення кожного", – сказала на нараді в Одеській міськраді директорка департаменту охорони здоров'я Олена Якименко.

Нагадаємо, Шахін Асадов записав відео з інфекційної лікарні в Одесі, в якому розповів, що в нього підтвердили коронавірус, а лікування виявилося дуже дорогим. Йдеться про імуностимулятори "Біовен", вартість однієї ампули – 8,5 тисячі гривень. Пацієнтові виписали дві упродовж перших же двох днів.

Шахіну Асадову гроші на лікування збирають знайомі Facebook / Шахін Асадов

Водночас гроші на лікування чоловікові досі допомагають збирати знайомі, зокрема представники Одеського обласного конгресу азербайджанців України. "ОКАУ надає фінансову допомогу Шахіну Асадову. Долучилися ще друзі, знайомі та просто незнайомі люди. Будемо сподіватися на якнайшвидше одужання нашого друга", – повідомляється на сторінці організації.

Усе необхідне швидко докуповують

Втім, у департаменті охорони здоров'я Одеси запевняють, що готові до боротьби з епідемією, а якщо чогось не вистачає, то оперативно докуповують.

"Всі питання, які виникають у зв'язку зі зростанням захворюваності, оперативно вирішуються, адже ситуація змінюється дуже динамічно. Кілька днів тому в нас було чотири підтверджені випадки, вже вісім. При департаменті створена моніторингова група, яка щодня досліджує ситуацію в міств, області та країні, відстежує потреби медустанов. І якщо десь щось закінчується, то не чекаючи, коли це трапиться, вживає заходів щодо проведення додаткових закупівель", – пояснили OBOZREVATEL у пресслужбі відомства.

У лікарні закуповують все необхідне omr.gov.ua

Із масками, респіраторами та засобами захисту, уточнюють, сприяють місцеві бізнесмени. А з міського бюджету надаються значні суми на лікування COVID-19.

"Якщо потрібно виділити додаткові гроші, рішення ухвалюється дуже швидко. І всі тендери держава дозволила проводити за спрощеною процедурою та прямими договорами. Завдяки цьому ми отримали 10 тисяч дуже якісних тестів на коронавірус. Вони виробництва Великобританії та дають змогу робити аналіз крові з пальця, для них навіть не треба брати венозну кров", – наголосили представники департаменту.

Попросили за тести 500 гривень

Вадиму Какошкіну з Житомира перебування в інфекційній лікарні обійшлося в 1,4 тисячі гривень.

"Це я кажу про тільки ліки. Також мені запропонували оплатити експрестест (це 500 гривень) і благодійний внесок (250 гривень) за госпіталізацію, але я відмовився. Тест був куплений за бюджетні гроші, а платити тільки за те, що мене покладуть у лікарню, неправильно", – розповів нам Вадим.

Ліки Вадиму купує в аптеці санітарка лікарні Facebook/Вадим Оптиміст

Він каже, що гроші на препарати, список яких йому надали, віддавав санітарці. "Вона ходила в аптеку, яка є в лікарні, і купувала всі ліки. Першого разу ще дві пляшки води принесла, тому що протягом трьох-чотирьох годин, поки брали тести й аналізи, я дуже хотів пити. Але жодного ковтка води мені не дали", – сказав OBOZREVATEL житомирець.

Вадима Какошкіна сміливо можна назвати першопрохідцем. Він із діагнозом коронавірусна інфекція з 20 березня, тобто практично з перших днів перебування в лікарні, щодня розповідав про свій стан здоров'я. Показував – як тут лікують і чим годують. Пояснював, що так люди можуть побачити реальні умови.

Вадим Какошкін каже, що почувається чудово Facebook/Вадим Оптиміст

"Я тут не просто лежав, а, можна сказати, працював. Зараз стан здоров'я прекрасний, вже третій день 36,6", – говорить Вадим.

Без грошей не надавали допомогу

У Кривому Розі, на батьківщині президента Володимира Зеленського, хлопцю, якого прямо з роботи з температурою поклали в лікарню, ліків не дісталося. Медики боялися підійти до хворого, а батькам довелося всю ніч бігати по місту в пошуках робочої аптеки.

Мама змушена була кілька разів за ніч бігати за ліками Facebook/Олена Бабаєва

Для сім'ї все закінчилося добре – юнакові зробили тест, COVID-19 не підтвердився. А головного лікаря відсторонили від роботи на час розслідування. Але описана мамою – Оленою Бабаєвою – історія, показала, наскільки медустанова була готова до епідемії.

"Ми живемо в іншому районі, поки зібралася та дісталася, минуло години півтори. У нього температура 38, лежить у палаті, жодної допомоги не надають. У лікарні нічого немає – це відповідь чергового лікаря. Дають список препаратів зі словами, що доставити треба терміново. Мчу по аптеках, час – 19:30, вони починають зачинятися, поки знайшли все за списком – 20:00", – написала у Facebook Олена Бабаєва.

Далі, стверджує, персонал боявся підходити до її сина, раптом у нього коронавірус. Але уточнили, що тестів у місті немає, а лікарі їх в очі не бачили.

"Я повернулася додому, а через пів години був дзвінок від сина. Йому стало гірше, переводять у реанімацію, треба терміново ще ліки. Слухавку бере лікар і диктує. На моє прохання почати щось робити, відповідь проста – ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі", – пише жінка.

Чиновники приїжджали до лікарні з перевіркою

Вона додає, що о 22:00 годині в Кривому Розі аптеки не працюють, чергову знайшли насилу. А в медустанові тієї ж ночі заявили, що в сина підозра на двостороннє запалення легень, і дали новий перелік.

"На питання, де всі ліки з терапії, вони не знають. Мав забрати син, кажуть. Але в його стані я взагалі не впевнена, що він щось зміг зібрати. Подивившись список, кажуть, що їм із нього нічого не треба, отримую новий. До 9:00 ранку треба бути в лікарні з новою партією ліків, мийних засобів", – обурилася мама.

Мийні засоби лікарня повернула Facebook/Олена Бабаєва

Зараз, каже Олена, на всю сім'ю вилили багато бруду. Та й сума за препарати, уточнює жінка, не головне.

"Стільки гидоти написали після мого посту, просто немає слів. Зокрема, як мені не соромно очорняти лікарів. Так я вам скажу, що я писала не про ціни на лікування, хоча й вони ого-го! Я поділилася тим, як під час епідемії лікарям начхати на наші проблеми. Гроші, гроші, а більше нічого", – розповіла OBOZREVATEL криворожанка.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!