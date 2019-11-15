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15 листопада • оновлено в 14:37
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Продавали абонементи в нікуди: в Одесі відома мережа спорт-клубів потрапила в гучний скандал

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В Одесі в елітному районі "Аркадія" мережа Sport Life реалізовувала абонементи в неробочий клуб. Клієнтам все літо обіцяли, що філія клубу відкриється у вересні після ремонту, а поки пропонували займатися спортом у філіях в різних районах міста. Скандал спалахнув після того, як людям, що не захотіли їздити в інші фітнес-центри, відмовилися повертати гроші.

Клуб у "Аркадії" так і не відкрився і взагалі з'їхав з тієї ж адреси. Про це повідомили у Facebook-спільноті "Чорний список Одеса".

В Одесі продавали абонементи в неробочий фітнес-клуб

В Одесі продавали абонементи в неробочий фітнес-клуб

Колаж

"Це чистий розвод з їхнього боку. Тепер я змушена витрачати вдвічі більше часу на дорогу в клуб, ніж на самі заняття в ньому. На мою скаргу вирішити ситуацію, що склалася з їхньої вини, або у швидкий спосіб поверненням усіх засобів чи наданням мені карти класу вище, зовсім некомпетентні менеджери сказали лише написати заяву в юрвідділ і чекати 30 днів ", - написала одеситка Ольга Якубовська.

Під її постом з'явилися десятки коментарів:

"Нас таких там багато. Наразі гроші повернули кільком людям, інші чекають. Чи дочекаємося – поки велике питання", "Та ж історія((( Пів року чекаємо відновлення роботи клубу((( Теж поїдемо в юрвідділ писати заяву, щоб повернули гроші за абонементи", – пишуть люди.

В Одесі продавали абонементи в неробочий фітнес-клуб

В Одесі продавали абонементи в неробочий фітнес-клуб

Facebook

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Вкрала 8 тисяч гривень: у Одесі спритна шахрайка потрапила на камери

Обурені клієнти приходили в офіс Sport Life, але не змогли отримати зрозумілої відповіді про ситуацію з клубом в "Аркадії".

У самому Sport Life коментувати ситуацію кореспонденту OBOZREVATEL відмовилися: і в одеському, і в київському офісах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Одесі ресторан потрапив в скандал. У ньому показували програму російського пропагандиста Володимира Соловйова.

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Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси скандали Фітнес
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Іванов Іван
Іванов Іван
Смешно! В Харькове Sport Life с 2009 года(!!!) ежегодно продает в несуществующий клуб абонементы! При том, что других в Харькове нет в принципе.
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