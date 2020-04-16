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17 квітня • оновлено в 00:07
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Продавала свічки у церкві: стало відомо, скільки осіб заразила померла жінка на Харківщині

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Померла від коронавірусу продавчиня свічок у церкві заразила ще як мінімум 9 осіб у селі Високопілля на Харківщині.

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Про це повідомили на засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Харківській ОДА, передає "Укрінформ". За словами заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха, серед тих, хто захворіли – прихожани місцевої церкви, де померла продавала свічки, та сусіди жінки, з якими вона спілкувалася.

"У 11 осіб відібрали зразки вчора, це були і прихожани місцевої церкви, і сусіди, які контактували з померлою, 9 із них позитивні. Сьогодні коло контактних осіб розширилося – ще були відібрані 15 зразків для тестування", – розповів Пастух.

Продавчиня свічок у церкві заразила ще як мінімум 9 осіб

Продавчиня свічок у церкві заразила ще як мінімум 9 осіб

Аби не поширювати розповсюдження вірусу на інші села, Високопілля вирішили закрити на карантин. При цьому транспортні обмеження торкнуться і сусіднього Краснокутського району, оскільки село розташоване на межі районів. На дорогах введуть посилене патрулювання.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, жінка, яка померла в Харківській області від коронавірусу COVID-19, торгувала свічками в церкві і могла заразити велику кількість людей.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
церква хвороба карантин
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