Колишні АТОвці торгують правом на безплатну землю: як працює схема і скільки беруть

В Україні масово пропонують скористатися пільгою колишніх бійців АТО/ООС і отримати замість них землю. Ціна послуги – $2-2,5 тисячі. У схемі беруть участь як самі власники статусу "учасника бойових дій" (УБС), так і посередники. Кажуть, таким способом у чужі руки йдуть десятки гектарів землі.

Детальніше про оформлення ділянок і підводні камені читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як діють колишні військові

В інтернеті стали з'являтися оголошення "Продам право на отримання землі за УБС", "Земля за УБС" і т. п. Усім охочим пропонують оформити 10 соток сільськогосподарської землі або 10 соток під забудову за документами про статус "учасника бойових дій".

Інтернет заполонили оголошення про продаж землі за УБС

Оголошення про продаж землі за УБС

"Схема така: ви знаходите потрібну вам ділянку в будь-якому регіоні України. Скрізь, де вам сподобається. Потім ви ж вирішуєте питання про виділення цієї землі. Я вам передам усі копії моїх документів. Коли дійде до оформлення, можу під'їхати й поставити підпис на документах", – пояснює суть угоди Сергій, який запевняє, що воював.

Вільних ділянок немає?

"Я документ отримав недавно, і пацани розповіли мені про цю схему. Я вже років зо два намагався отримати землю, але марно. Мені весь час говорять, що вся земля вже зайнята. І щоб моє право не пропало, краще я його продам за 2,5 тисячі доларів, хоч щось отримаю", – міркує він.

Каже, що зовсім не проти мати поле, щоб займатися сільським господарством, готовий навіть в оренду взяти, тільки ніхто йому не дає. "Або воно розташоване десь в іншій частині країни, я ж не поїду туди", – уточнює чоловік.

Як працює схема

Автор іншого оголошення, теж Сергій, зазначає, що в нього ще є п'ятеро охочих колишніх військових, які готові продати пільгу на землю.

"Я знаходжу людей, які мають виходи на земельні департаменти, на місцеву владу і знають, де є вільні ділянки, а головне – можуть домовитися про виділення землі. Вони вирішують усі питання з документами, оформляють землю на колишнього бійця. А в день, коли рішення буде ухвалено, УБДшник приїжджає, і просто цього ж дня йдемо до нотаріуса й оформляємо ділянку на вас. Хочете через купівлю-–продаж, хочете – оренда на 50 років", – пояснює він.

Ціна питання – дві тисячі доларів за два гектара поля.

Таких ділянок роздано десятки гектарів

"Хлопці просто не хочуть займатися сільським господарством, воно їм не треба. І оренда їм не потрібна, він у Донецькій області живе, а ділянка у Франківській області. Він що, туди їздитиме?" – аргументує свою схему посередник.

Один із земельних рієлторів із Київської області каже, що таких ділянок останнім часом роздано на десятки і навіть сотні гектарів.

"Раніше ці посередники працювали зі схемами дачних кооперативів. Пам'ятайте, що місцева влада виділяла землю десяткам і сотням студентів, пенсіонерів нібито під ведення садового господарства? А потім одного дня вся ця земля переходила в руки однієї людини. Зараз також оформляють землю колишніх військових. Була б пільга, а потягти ласі шматки за дешево охочі завжди знайдуться", – коментує рієлтор.

Наприклад, у Львівській області група колишніх військових зі статусом УБС отримала ділянки землі в одному із сіл. І тут же продала їх одному великому бізнесмену. Свій вчинок вони пояснили тим, що ділянки заросли чагарником і малопридатні для сільського господарства. А гроші їм потрібні були терміново, щоб годувати сім'ї.

Заслужили право своєю кров'ю

Адвокат Андрій Вареник пояснює, що формально до цієї схеми причепитися складно. "Адже за документами земля переходить у руки людини зі статусом УБС. Усе оформляється на нього, він ставить свій підпис. Усе законно. Як він потім розпоряджається своїм майном – це його справа. Хоче продає, хоче здає в оренду. Він реалізував своє право на пільгу і її отримав", – говорить він.

Багато військових проти торгівлі своїми пільгами, заробленими кров'ю УНН

Адвокат радить, якщо ви вже вирішили таким способом придбати ділянку й побоюєтеся, що вас можуть обдурити, то укладіть попередній договір. "Щоб так не вийшло, що замість однієї суми з вас зажадають іншу в найвідповідальніший момент, укладіть попередній договір, де пропишіть усі нюанси", – уточнює він.

Правда, деякі колишні військові категорично проти таких схем.

"Я вперше від вас чую про таку схему! Мій син загинув на війні. Він кров'ю заробив таке право. І багато хлопців, які воювали, які були поранені, для них ця пільга заслужена. Як можна цим торгувати? У нас у Запоріжжі є організація, ми допомагаємо своїм хлопцям отримувати землю. Не можете самі, звертайтеся в такі організації. Але ця пільгу зроблено для тих, хто захищав Україну", – обурюється Микола Говоруха, глава Запорізької обласної спілки сімей загиблих в АТО.

Генерал і військовий експерт Ігор Романенко також здивований, що таке можливо в Україні. "Дуже погано, що місцева влада не дає ветеранам АТО землю. Але я раджу звертатися до правоохоронців, тому що йдеться про корупцію. Не можна ось так продавати своє право на землю", – вважає Романенко.