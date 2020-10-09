Колишні АТОвці торгують правом на безплатну землю: як працює схема і скільки беруть

В Україні масово пропонують скористатися пільгою колишніх бійців АТО/ООС і отримати замість них землю. Ціна послуги – $2-2,5 тисячі. У схемі беруть участь як самі власники статусу "учасника бойових дій" (УБС), так і посередники. Кажуть, таким способом у чужі руки йдуть десятки гектарів землі.

Детальніше про оформлення ділянок і підводні камені читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як діють колишні військові

В інтернеті стали з'являтися оголошення "Продам право на отримання землі за УБС", "Земля за УБС" і т. п. Усім охочим пропонують оформити 10 соток сільськогосподарської землі або 10 соток під забудову за документами про статус "учасника бойових дій".

"Схема така: ви знаходите потрібну вам ділянку в будь-якому регіоні України. Скрізь, де вам сподобається. Потім ви ж вирішуєте питання про виділення цієї землі. Я вам передам усі копії моїх документів. Коли дійде до оформлення, можу під'їхати й поставити підпис на документах", – пояснює суть угоди Сергій, який запевняє, що воював.

"Я документ отримав недавно, і пацани розповіли мені про цю схему. Я вже років зо два намагався отримати землю, але марно. Мені весь час говорять, що вся земля вже зайнята. І щоб моє право не пропало, краще я його продам за 2,5 тисячі доларів, хоч щось отримаю", – міркує він.

Каже, що зовсім не проти мати поле, щоб займатися сільським господарством, готовий навіть в оренду взяти, тільки ніхто йому не дає. "Або воно розташоване десь в іншій частині країни, я ж не поїду туди", – уточнює чоловік.

Як працює схема

Автор іншого оголошення, теж Сергій, зазначає, що в нього ще є п'ятеро охочих колишніх військових, які готові продати пільгу на землю.

"Я знаходжу людей, які мають виходи на земельні департаменти, на місцеву владу і знають, де є вільні ділянки, а головне – можуть домовитися про виділення землі. Вони вирішують усі питання з документами, оформляють землю на колишнього бійця. А в день, коли рішення буде ухвалено, УБДшник приїжджає, і просто цього ж дня йдемо до нотаріуса й оформляємо ділянку на вас. Хочете через купівлю-–продаж, хочете – оренда на 50 років", – пояснює він.

Ціна питання – дві тисячі доларів за два гектара поля.

"Хлопці просто не хочуть займатися сільським господарством, воно їм не треба. І оренда їм не потрібна, він у Донецькій області живе, а ділянка у Франківській області. Він що, туди їздитиме?" – аргументує свою схему посередник.

Один із земельних рієлторів із Київської області каже, що таких ділянок останнім часом роздано на десятки і навіть сотні гектарів.

"Раніше ці посередники працювали зі схемами дачних кооперативів. Пам'ятайте, що місцева влада виділяла землю десяткам і сотням студентів, пенсіонерів нібито під ведення садового господарства? А потім одного дня вся ця земля переходила в руки однієї людини. Зараз також оформляють землю колишніх військових. Була б пільга, а потягти ласі шматки за дешево охочі завжди знайдуться", – коментує рієлтор.

Наприклад, у Львівській області група колишніх військових зі статусом УБС отримала ділянки землі в одному із сіл. І тут же продала їх одному великому бізнесмену. Свій вчинок вони пояснили тим, що ділянки заросли чагарником і малопридатні для сільського господарства. А гроші їм потрібні були терміново, щоб годувати сім'ї.

Заслужили право своєю кров'ю

Адвокат Андрій Вареник пояснює, що формально до цієї схеми причепитися складно. "Адже за документами земля переходить у руки людини зі статусом УБС. Усе оформляється на нього, він ставить свій підпис. Усе законно. Як він потім розпоряджається своїм майном – це його справа. Хоче продає, хоче здає в оренду. Він реалізував своє право на пільгу і її отримав", – говорить він.

Адвокат радить, якщо ви вже вирішили таким способом придбати ділянку й побоюєтеся, що вас можуть обдурити, то укладіть попередній договір. "Щоб так не вийшло, що замість однієї суми з вас зажадають іншу в найвідповідальніший момент, укладіть попередній договір, де пропишіть усі нюанси", – уточнює він.

Правда, деякі колишні військові категорично проти таких схем.

"Я вперше від вас чую про таку схему! Мій син загинув на війні. Він кров'ю заробив таке право. І багато хлопців, які воювали, які були поранені, для них ця пільга заслужена. Як можна цим торгувати? У нас у Запоріжжі є організація, ми допомагаємо своїм хлопцям отримувати землю. Не можете самі, звертайтеся в такі організації. Але ця пільгу зроблено для тих, хто захищав Україну", – обурюється Микола Говоруха, глава Запорізької обласної спілки сімей загиблих в АТО.

Генерал і військовий експерт Ігор Романенко також здивований, що таке можливо в Україні. "Дуже погано, що місцева влада не дає ветеранам АТО землю. Але я раджу звертатися до правоохоронців, тому що йдеться про корупцію. Не можна ось так продавати своє право на землю", – вважає Романенко.