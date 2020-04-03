Продали Україну за 1,66 долара за метр: журналістка розгромила закон про землю

Закон про ринок землі, проголосований 31 березня 2020 року Верховною Радою, прийнятий не в інтересах українців, а в інтересах олігархів. З огляду на суму подальшого траншу МВФ, влада продала українську землю, причому, задешево. Таку думку у блозі на "Цензор" висловила відома журналістка з Дніпра Наталія Власова.

"Всім 36.6! Не гривень за долар, не ціни за літр бензину, не відсоткової ставки за кредитом у "монобанку", а температури тіла! Воно ж нашій Батьківщині ще стане в нагоді, судячи з битви за "пересічного громадянина", яка розгорнулася на самому верху. Навіть вночі, пітніючи у масках 20 годин поспіль, слуги відстоювали право селян на землю. Залишимо зараз у стороні крики опозиційних політиків про сакральний сенс українських чорноземів – землю давно роздерибанили місцеві князьки. Не будемо слухати сльозливі розповіді Арахамії і Потураєва про звільнення народу, закабаленного своїми земельними ділянками. Сиділи, мовляв на них, як прив'язані, а зараз – свобода!" - емоційно заявила Власова.

На думку журналістки, враховуючи суму траншу від МВФ, умовою для виділення якого було відкриття ринку землі в Україні, народні депутати продали українські чорноземи задешево.

"Уже пораховано. Ціна питання від МВФ - 10 млрд доларів. Площа України - 603 228 кв км. Ціна за квадратний метр нашої Батьківщини - 1 долар 66 центів. Живіть тепер з цим. І ось ще трохи цифр: з 2024 року можна купувати до 10 тисяч гектарів в одні руки. Площа Дніпра - 40,5 тисяч гектарів. Тобто, чисто теоретично – це чотири з хвостиком землевласники", - підкреслила Власова.

Вона констатувала, що чинна влада виявилася некомпетентною практично в усіх відношеннях - і наслідки цієї некомпетентності відчує кожен громадянин України.

"Недарма в народ пішов жарт – "країна розділилася на два табори – одні прагнуть продовження серіалу, а інші хочуть балет". Але ось сидіти перед телевізорами скоро змушені будуть і перші, і другі. Правда, на голодний шлунок - задоволення сумнівне", - зазначила Власова.

Особливо обурили журналістку дії влади під час вбивчого для економіки країни карантину.

"Ах, так, президент розпорядився створити мільйон робочих місць! Соромлюсяя запитати – мітлами махати відправлять всіх? Чи ями на дорогах заміряти? Або, прости Господи, могили копати для померлих від пандемії інфарктів? А вона неминуча, щойно після самоізоляції люди подивляться на курс в обмінниках і ціни на продукти", - написала Власова.

"А якщо серйозно: заробітчан кликав додому Зеленський ще рік тому, у статусі кандидата в президенти, але якось за рік вакансій особливо не з'явилося. Звідки їх знайдуть під час карантину - загадка рівня гравців "Що? Де? Коли?", а не гумористів з" 95 кварталу ". Але закінчу позитивом. Про народ таки сильно думають і дбають. Он навіть у карантин дозволили ломбардам працювати. "Все для людей"! Майже по Віктору Федоровичу", - додала журналістка.

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