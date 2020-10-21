Продається все? Знайдено рішення, яке допоможе перетворити захоплення в заробіток

У вас є здібності, які можна "продати"? Не поспішайте сказати "ні"! Особливо, якщо про це не думали раніше.

Напевно, ви чимось пишаєтесь, що виділяє вас із натовпу. Може, тільки в глибині душі. Як часто люди, під час першого знайомства скромні і непримітні – розкриваються в душевній розмові.

Виявляється, що літня домогосподарка захоплюється розведенням екзотичних рослин, водночас пів життя займалася психологічною журналістикою. А сторож на автостоянці археолог-любитель і їздить щороку на розкопки древніх поселень.

Проблема в тому, що їхні знання та вміння не затребувані. Вони не можуть реалізувати їх ні в спілкуванні, ні в заробітку. А така можливість є. І вона відкрита кожному!

Раніше, щоб отримати можливість викладати якийсь предмет, треба було пройти всі кола пекла. Бути дипломованим викладачем. Погоджувати зміст свого курсу з усякими не надто приємними організаціями.

Зараз, слава інтернету, нічого цього не потрібно!

Потрібно інше – ваше рішення і допомога досвідчених людей на першому етапі.

Багато хто, починаючи спілкування в соціальних мережах, у групах за інтересами, з часом самі починають менторство.

Але для того, щоб запустити свій проєкт в інтернеті, щоб він був успішним, потрібно знати правильну стратегію.

Який предмет, тему курсу ви хочете викладати?

Що курс дасть вашим учням?

Хто вона, ваша цільова аудиторія?

Вибрати формат і "упаковку"

Техніка, платформа й інше.

Складно? Так. Як і все нове.

Наша команда хоче допомогти вам – ми провели серйозне дослідження, зрозуміли, як усе працює!

Результати цього дослідження – це покрокова інструкція = як почати свій проєкт в інтернеті. Це наш подарунок вам!

Для того, щоб отримати його, вам тільки потрібно – НАТИСНУТИ ТУТ!