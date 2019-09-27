Черговий колапс: чи загрожують українцям проблеми з опаленням

В Україні початок опалювального сезону знову під загрозою зриву. Справа в боргах теплових компаній, які працюють у десятках міст країни. Суми захмарні, тому в НАК "Нафтогаз" цілком серйозно заговорили про проблеми перед початком заморозків.

У чому суть і хто ризикує залишитися без тепла цієї зими — розбирався OBOZREVATEL.

Цей текст про:

проблеми з оплатою тарифів на газ;

те, які міста в зоні ризику;

те, що і як може вирішити ситуацію.

Захмарні борги

НАК "Нафтогаз" регулярно повідомляє про борги теплових компаній. Така практика вже звична, як і постійні прострочення за виплатами звичайних споживачів. Щомісяця загальна заборгованість зростає, а теплові компанії в містах не можуть оплатити послуги монополіста.

Пік боргового тупика був досягнутий ще в лютому 2019 року, це приблизно 70 мільярдів гривень. Десь із березня ріст зупинився, а за період весняно-літнього періоду знизився до 53 мільярдів гривень. Але ситуацію це кардинально не змінило.

За даними НАК "Нафтогаз" на 19 вересня, 127 компаній (це по всій Україні) перебувають у списку боржників. Все б нічого, але монополіст посилається на постанову Кабінету Міністрів №867, яка прописує умови постачання газу для населення. Серед основних — рівень розрахунку щонайменше 90% вартості всього обсягу газу (разом із непрофінансованими пільгами й субсидіями, без урахування штрафних санкцій).

Тобто боргів має бути не більше 10%. З такою математикою проблеми в багатьох містах України.

Наприклад, під загрозою зриву сезону навіть столиця. Зокрема, через відсутність кворуму (необхідної кількості депутатів) на сесії Київради, жителі міста ризикують просидіти мінімум всю осінь у холодних квартирах.

"Минулого тижня Київрада вкотре не змогла зібрати кворум для проведення чергового засідання. Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу й мазуту на весь зимовий період для підприємства "Київтеплоенерго". Від цього залежить, чи буде тепло в наших будинках узимку", — повідомляє заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Чи загрожує українцям "холодна" зима?

Своєрідним символом проблем із опаленням в Україні стало місто Сміла на Черкащині. У листопаді 2018 року одночасно з Херсоном там оголосили надзвичайний стан через відсутність опалення. У 80-тисячній Смілі у зв’язку з цим жителі перекрили загальнодержавну трасу.

Річ у тім, що компанія, яка в 2017 році поставляла тепло, заборгувала постачальнику газу понад 100 мільйонів гривень. Тепер "Нафтогаз" відмовляється переукладати договір, поки міська влада не сплатить борги.

Проблема вирішилася лише після втручання президента й Кабміну, який додатково виділив короткостроковий кредит на 25 мільйонів гривень.

Уже в липні 2019 року новообраний президент Володимир Зеленський під час візиту до міста запропонував в. о. мера Віктору Федоренку продати свій автомобіль і сплатити частину боргу за тепло. Тоді з'ясувалося, що населення Сміли платить за послуги ЖКГ, водночас місто має заборгованість, оскільки міська влада взяла на себе борги підприємства "Сміла Енергоінвест" і не в змозі їх оплатити.

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Цьогоріч ситуація може повторитися. Як пише "Нафтогаз", під загрозою ціла низка міст:

Вінниця;

Дніпро;

Кривий Ріг;

Маріуполь;

Краматорськ;

Житомир;

Бердянськ;

Івано-Франківськ;

Київ;

Кропивницький;

Одеса;

Миколаїв;

Харків;

Херсон;

Суми;

та інші.

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За словами директора Інституту енергетичних досліджень Дмитра Марунича, проблема з відсутністю оплати не нова, вона нависає над Україною практично щороку. І її не уникнути, питання лише, в яких масштабах вона проявиться цієї зими.

"Таке відбувається щороку, і цьогоріч також є досить високі ризики. Єдине радує, що борги зросли, але не критично, а так все по-старому. Ще й "Нафтогаз" у цій ситуації пише одні пресрелізи, а реальної роботи з підприємствами-боржниками не проводить", — розповів у коментарі OBOZREVATEL Марунич.

Експерт у сфері енергетики Юрій Корольчук впевнений, що країні вдасться уникнути кризи, а в гіршому випадку НАК "Нафтогаз" із запізненням відправлятиме газ на теплостанції.

"Формально вимагатимуть від ТЕЦ підписати графіки погашення боргів. У всіх вони є. І практично всі не можуть їх погасити, натомість перетягують із року в рік. Торік "Нафтогаз" використовував тему боргів перед виборами. Проводячи це фактично в "змові" з владою, тому що у великих містах блакитне паливо не обмежували, хоча борги були.

Питання також у тому, що НАК тільки зараз піднімає тему боргів. А що вони робили влітку чи восени? Для "Нафтогазу" борги ТЕЦ та облгазів користі — дають можливість тиснути на компанії й пропонувати "вигідні" умови співпраці. Наприклад, якщо є борги і їх не в змозі реструктуризувати, то "Нафтогаз" може "порадити" компанії, яка продасть газ дорожче, але не дасть замерзнути умовним жителям якогось міста", — пояснив OBOZREVATEL Корольчук.

Не виключено, що для вирішення проблеми потрібно втручання керівництва країни. Адже очевидно, що погасити такі борги за декілька тижнів до початку опалювального сезону ніхто не зможе.

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