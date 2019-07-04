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"Може увірватися терпець": українську владу звинуватили в потуранні проросійському реваншу

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Зняття з виборів до Верховної Ради колишнього голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія – це тактична перемога громадянського суспільства на тлі багатьох поразок.

Таку думку в коментарі OBOZREVATEL висловив директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов, який вважає, що вся ситуація, що склалася навколо реєстрації двох одіозних кандидатів – це частина широкомасштабної гібридної війни, яка йде в Україні.

Анатолій Шарій та Андрій Клюєв

Анатолій Шарій та Андрій Клюєв

"Скасування реєстрації Шарія та Клюєва – це тактична перемога громадянського суспільства, але перемога на тлі багатьох інших фронтів, і навіть, місцями поразок. От вчора ми отримали скасування реєстрації Шарія та Клюєва, а сьогодні нове рішення Київського окружного адміністративного суду про відміну штрафу телеканалу "Інтер" за слова ведучих про фашистських загарбників, чиїми іменами названі вулиці Києва", – говорить громадський активіст.

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"І те, що до Верховної Ради без скандалів та цілком легально йдуть цілі жмені Медведчуків, Ківалових і немає на них ради, багато хто з них пройде до парламенту", – додав Юсов.

На його думку, через відсутність політичної волі з боку нового керівництва держави, а інколи і потуранні, Україна має справжній повзучий проросійський реванш, і завдання для громадськості та частини майбутніх депутатів Ради у боротьбі з цією ситуацією будуть дуже важкими.

"Насправді проблеми набагато серйозніші, той самий Медведчук і вся його когорта – тільки вони вже є системною і небезпечною загрозою для держави Україна, і з точки їхньої медіаактивності – скупки активів, і їх політичної активності – балотування у Раду. Це той газ, який діє поступово, тут багато дрібних кроків, і на кожен з них ти навіть майданом не відреагуєш", – пояснює Юсов.

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Але, як каже активіст, людям може увірватися терпець.

"Рано чи пізно може накопичитися критична маса відчуття поразок, несправедливості та зрад, що справді суспільству може урватися терпець. І тут головне, щоб ті люди, які отримали владу від народу, не втратили зв'язок з реальністю", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Після реєстрації Клюєва, а також блогера Анатолія Шарія (який іде в парламент під №1 у політсилі "Партія Шарія") в соцмережах з'явилися заклики до українців вийти на акцію протесту.

  • Мітинг відбувся у центрі Києва 2 липня. Люди, що вийшли на Майдан Незалежності, вимагали не пустити цих кандидатів на вибори.

  • 3 липня Центральна виборча комісія зняла з виборів до Верховної Ради колишнього главу адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, а також скандального блогера Анатолія Шарія.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
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