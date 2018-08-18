Проблема великих міст: синоптик попередила про небезпечне явище в Україні

В Україні частим явищем останнім часом став зміг.

Про його природу розповіла синоптик Наталія Діденко, передає "Главред". "Влітку часті антициклони - зони високого атмосферного тиску. Це дуже масштабне утворення, зависає над великою територією (наприклад, майже над всією територією України). І у цей час зазвичай дуже слабкий вітер або навіть штиль. Тому всі продукти згоряння, які виробляє місто, піднімаючись у повітря, "зависають" у ньому", - пояснила вона.

За її словами, люди не слухають порад синоптиків і вносять свою лепту у створення такого смогу. "Це - проблема великих міст", - говорить Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, клімат в Україні поки залишається помірно континентальним, однак деякі коливання все ж спостерігаються.