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Проблема великих міст: синоптик попередила про небезпечне явище в Україні

5.1тЧитати новину російською

В Україні частим явищем останнім часом став зміг.

Про його природу розповіла синоптик Наталія Діденко, передає "Главред". "Влітку часті антициклони - зони високого атмосферного тиску. Це дуже масштабне утворення, зависає над великою територією (наприклад, майже над всією територією України). І у цей час зазвичай дуже слабкий вітер або навіть штиль. Тому всі продукти згоряння, які виробляє місто, піднімаючись у повітря, "зависають" у ньому", - пояснила вона.

За її словами, люди не слухають порад синоптиків і вносять свою лепту у створення такого смогу. "Це - проблема великих міст", - говорить Діденко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, клімат в Україні поки залишається помірно континентальним, однак деякі коливання все ж спостерігаються.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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