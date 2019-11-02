Пробитий череп, надірвано вухо, а кулаки збиті: деталі резонансного вбивства підлітка на Чернігівщині

На Чернігівщині, у Прилуках був убитий 14-річний школяр Денис Чаленко. Батьки хлопчика впевнені – його забив до смерті старший хлопець, а тіло підклав на залізничні колії. У місцевій же поліції запевняють, що хлопця просто збив поїзд.

Тільки після того, як історія отримала розголос, а місцеві жителі прийшли під відділення поліції вимагати розслідування, тіло Дениса віддали для проведення додаткової експертизи. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Пішов на тренування і не повернувся

У п'ятницю, 1 листопада, батько загиблого Дениса, Віктор Чаленко привіз тіло сина в Київ на додаткову експертизу. "Я попросив хлопців відкрити труну і показати мені сина. Я особисто побачив, що у нього були збиті кулаки, він бився", – розповідає OBOZREVATEL Віктор Чаленко.

Денис Чаленко, останнє фото ТСН

Події вечора 29 жовтня батько зараз згадує по хвилинах. Денис у той день був у школі, фотографувався для шкільного альбому, о четвертій годині повернувся і попросився у мами піти на тренування. О 17.20 він пішов, але на тренуванні його так і не було.

Мама стала хвилюватися вже о 19 годині, коли зателефонувала синові, але ніхто не відповів, і Денис не передзвонив. Такого за ним не було. Сам батько повернувся додому з роботи на початку восьмого вечора і теж став набирати сина, але зв'язку з ним уже не було. Відчувши недобре, батько кинувся шукати його.

"Він був холодний як камінь"

Звернувся в поліцію, був на вокзалі, питав, чи не бачили хлопця. "Там мені сказали, що щойно пішов поїзд. І тут дзвонить слідчий і каже, що потрібно прийти на впізнання. Я кинувся до рейок, а там Денис, і вже весь холодний. Я сам його всього обмацав – він був холодний, як камінь. Вухо надірване, пробитий череп", – у розпачі згадує батько.

Батько Дениса, Віктор ТСН

За словами батька хлопчика, поліцейські не поспішали проводити слідчі дії, двоє сиділи в машині і клацали на телефоні, ще двоє курили недалеко від тіла дитини. Собака сиділа в машині, її навіть не пускали по сліду, поки чоловік не став обурюватися.

"Мені лікар швидкої сказав, що мій син помер уже давно, а не тільки що, як хотіли представити поліцейські. А ті сміються в обличчя і говорять, що лікарі в наш час прищика від бородавки відрізнити не можуть. У поліції запевняють, що мій син ішов по рейках під кайфом, у навушниках і його збив дизель.

Я на другий день говорив із машиністом, він мені сказав, що дитину не збивали. Каже, ми весь локомотив оглянули, жодних слідів там немає. Навіщо нам чужий гріх на себе брати. А в поліції знову заявляють, що на локомотиві знайшли слину Дениса. Вони знущаються!" – розповідає Віктор.

Потім батьків відправили до відділку, де опитували до 5 години ранку. "Там були і хлопці, їх теж туди привели. І одна мама до мене підійшла і сказала, "якщо б ви розпитали дітей, ви б більше дізналися, чим від поліцейських". Я тоді подумав, що вона дивна. А потім зрозумів, що хлопців стали залякувати. Тепер вони приходять і все розповідають, що сталося, але в поліцію йти не хочуть", – у розпачі каже батько Дениса.

На залізничних коліях знайшли тіло хлопчика ТСН

Домовилися зустрітися 30 жовтня біля школи

Напередодні смерті, ввечері, Денис розповів батькові, що йому погрожує один хлопець. Він сказав, що конфлікт у них стався тиждень тому, той хлопець образив дівчинку, але Денис за неї заступився. І показав переписку з хлопцем, його фото.

"Це якийсь Андрій Т. Він старший Дениса, вчиться в СПТУ. Потім мені розповіли, що вони начебто домовилися зустрітися 30 жовтня біля школи, щоб влаштувати таку спортивну боротьбу в боксерських рукавичках, Денис займався боксом. Але, мабуть, усе сталося раніше, 29 жовтня. Я говорив Денису, щоб він не бився, і він мені пообіцяв. Я з дитинства вчив його стояти за себе, а тепер шкодую, краще б тихенько сидів і був би живий", – каже батько.

Андрій Т. надіслав погрози Денису напередодні його смерті ТСН

На сторінці Андрія Т. є його фото з дівчатами, про яких він сам висловлюється досить образливо. Також там є і фото червоної "дев'ятки", на якій він їздить.

Цю машину в день убивства бачили в місті. Але поліція знову не поспішає брати відео з камер спостереження, запевняючи, що потрібно дозвіл прокуратури. І впевнено заявляє, що Андрій Т. був нібито в селі.

Убили, привезли на кукурудзяне поле, а потім поклали на рейки

Сам батько з родичами оглянули місце, де знайшли тіло Дениса, і все навколо, і знайшли докази, за якими побудували свою версію трагедії.

Кров Дениса на залізничних коліях ТСН

ТСН

"Біля залізничних колій є сліди від протекторів машини. Мабуть, вони туди його привезли, витягли і поклали на рейки. Він так і лежав, на боці між рейками, поїзд його навіть не зачепив. Навколо є сліди крові, як його туди тягли. У нас усі знають час, коли цими шляхами проходить поїзд – 21.30.

До нього вони, мабуть, тримали його недалеко, на городі, де була кукурудза. Там на кущах, на кукурудзі ми теж знайшли краплі крові. Земля навколо втоптана щільно, а в одному місці шматочок перекопаний, хтось щось приховував. Один Андрій Т. не міг цього зробити, йому допомагав хтось старший", – упевнений батько хлопця.

Коли люди ввечері в четвер прийшли до відділення поліції, то приїхав слідчий із Чернігова. Батько зажадав дати лампу з ультрафіолетом, щоб переглянути кров. Принесли маленьку лампочку. "Все доводилося змушувати робити, щоб дали лампу, взяли кров на аналіз. За ці кілька днів уже п'ять слідчих помінялися, все перекидають один на одного", – каже батько.

Денис Чаленко ТСН

Адвокат батьків Дениса Володимир Білик підтверджує, що слідство велося непрофесійно. "Коли я подивився матеріали справи, то у мене виникли сумніви в кваліфікації і професіоналізмі того, хто проводив експертизу. Якщо експерт оглядає труп і місце злочину, то він повинен детально все описати. А там цього немає. Тому домоглися, щоб додаткову судово-медичну експертизу провели в Києві", – каже Білик.

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