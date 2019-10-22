Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 14:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Пробили чергове моральне дно!" "ЄС" заявила про брехню на відомому телеканалі

9.8т Читати матеріал російською

Пресслужба партії "Європейська солідарність" звинуватила провладний телеканал "1+1" у розповсюдженні неправдивої інформації про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Заява з'явилася на сайті пресслужби політсили. Як зауважено у повідомленні, телеканал звинуватив особисто Порошенка у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці, і відзначив що у такий спосіб п'ятий президент нібито особисто "шантажує" вінничан.

"Змушені нагадати, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. Пятий президент України Петро Порошенко не міг, не може, і не міг бути причетним до формування жодних тарифів", - сказано у заяві.

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Новини
РНБО пішла на поступки телеканалам Медведчука: у Данилюка дали відповідь

"Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади", - вважають у політсилі.

Там зауважили, що такими діями провладний телеканал "1+1" пробив чергове моральне дно.

Як писав OBOZREVATEL, раніше "ЄС" заявляла, що ведуча телеканалу "1+1" Наталя Мосійчук оббріхала п'ятого президента Петра Порошенка, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними "панамськими офшорами" Петра Порошенка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Петро Порошенко
Тег
Партія "Європейська солідарність"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
24
17
Смішно
5
Цікаво
17
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Григорьевич Юрий
Григорьевич Юрий
Зеленський виявився політичним та економічним імпотентом, так само, як і його команда,не здатним навіть уявити навіщо його обрали президентом України. Тому його оточення так недолуго намагається спрямувати увагу на когось іншого, щоб люди не спитали:"Володимире, а нах-я ти нам здався, такий нікчемний? Та дарма. 6 жовтня українці вже проспівали Володимиру відому кричалку, тільки замість путіна, там фігурував Зеленський.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
так подайте в суд, или ссыте
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Принципиально,не смотрю этот канал!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Блоги / думки

ads pixel