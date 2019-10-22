"Пробили чергове моральне дно!" "ЄС" заявила про брехню на відомому телеканалі

Пресслужба партії "Європейська солідарність" звинуватила провладний телеканал "1+1" у розповсюдженні неправдивої інформації про п'ятого президента України Петра Порошенка.

Заява з'явилася на сайті пресслужби політсили. Як зауважено у повідомленні, телеканал звинуватив особисто Порошенка у підвищенні тарифів на водопостачання у місті Вінниці, і відзначив що у такий спосіб п'ятий президент нібито особисто "шантажує" вінничан.

"Змушені нагадати, що формування тарифів на комунальні послуги – це компетенція відповідної міської ради. Пятий президент України Петро Порошенко не міг, не може, і не міг бути причетним до формування жодних тарифів", - сказано у заяві.

Петро Порошенко

"Суцільна брехня стала візитною карткою телеканалу Ігоря Коломойського. Така редакційна політика суперечить будь-яким стандартам журналістики та є негідною спробою відволікти увагу громадян України від очевидних провалів у економічній та соціальній політиці нової влади", - вважають у політсилі.

Там зауважили, що такими діями провладний телеканал "1+1" пробив чергове моральне дно.

Як писав OBOZREVATEL, раніше "ЄС" заявляла, що ведуча телеканалу "1+1" Наталя Мосійчук оббріхала п'ятого президента Петра Порошенка, заявляючи про нібито кримінальні правопорушення у зв’язку з міфічними "панамськими офшорами" Петра Порошенка.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!