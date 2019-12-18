"Про війну на Домбасі!" Колишній снайпер із ОРДО влаштував терористам публічний випад

У лавах терористичної "ДНР" обурилися вчинком свого колишнього бойового товариша, снайпера із Сербії Деяна Беріча, котрий воював на тимчасово окупованих територіях Донецької області та брав участь у анексії Росією Криму.

Зокрема, бойовикам не сподобалося, що той презентував фільм про війну "на Домбасі". Саме так було зазначено на афіші з нагоди творчого вечора з Беріче, який пройшов 17 грудня в Москві. Фото рекламного плаката поширили пропагандистські інтернет-ресурси.

"Війна снайпера". Фільм про війну на Домбасі", – написано на ньому.

У "ДНР" обурилися вчинком свого колишнього найманця Деяна Беріча

Зазначається, що ця помилка викликала "іронію у колишніх членів незаконних збройних формувань". Вони, зокрема, звинувачують колишнього найманця Беріча з позивним "Декі" у брехні.

"До мене тільки дійшло! Даремно ми "Декі" у брехні викриваємо. Суворі хлопці де воювали? Правильно, на Донбасі. А "Декі" де? Ось точно що на Домбасі! Може, він взагалі на Домбаї був?!" – пишуть коментатори в соціальних мережах окупантів.

Афіша про творчий вечір із Деяном Берічем Фото з відкритих джерел

Також повідомляється, що на творчому вечорі особисто був присутній колишній член незаконного воєнізованого формування "ДНР" Михайло Полінков. Він навіть вів пряму трансляцію з місця подій, під час якої розповів, що на презентації фільму мали бути присутніми "військові", проте їх не було нібито через те, що Беріч "боїться потрапити в халепу перед людьми, які тримали реальну бойову зброю".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Деян Беріч із позивним "Декі" був ватажком групи сербських найманців-снайперів, які воювали на Донбасі. У самопроголошеній "ДНР" його називали "героєм" і нагородили медаллю "За повернення Криму", тоді як в Україні за його впіймання була призначена нагорода.

Незабаром Беріч, який брав участь в анексії Криму Росією, а потім приєднався до терористів "ДНР", заявив, що більше не буде воювати і хоче виїхати з Донеччини, тому що не згоден із поведінкою лідерів "республіки".



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