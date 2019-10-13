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13 жовтня • оновлено в 15:04
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про трагікомічну охлократію в Україні

1.4т

Кілька тез із мого виступу на Черкаському книжковому фестивалі.

Мода на шоузацію політики в останні роки призвела до політизації шоу-бізнесу й змінила непрофесійних шоуменів у професійній політиці на професійних шоуменів у непрофесійній політиці.

Сьогоднішній стан речей в країні я визначаю як "трагікомічну охЛократію", коли більшість рішень приправлені волею більшості народу, а реально - натовпу й виглядають комічно чи прикольно, але можуть завершитися трагічно для країни та її громадян.

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Про політичну джинсу на каналі кума Путіна, або Кого на посаду Київського міського голови підтримує Медведчук і К.?!

Біда українців в тому, що вони спочатку зробили все для "приниження власних національних і моральних авторитетів", а нині плачуться із засилля у владі та медіа космополітів і малоросів.

Чекати 5 років, поки завершиться перший і останній термін нинішньої влади (нагадаю, що команда Зеленського публічно пообіцяла реалізувати озвучену мною ідею про корисність виключно одного терміну для президента) в Україні не потрібно - потрібно навчитися змінювати шкідливі проекти влади на корисні для країни і суспільства.

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І одна конструктивна пропозиція для шоуменів та спортсменів у новій владі стати кращими від політиків минулого і почати вже:

- платити податки в Україні;

- інвестувати в національну економіку зі своїх закордонних банківських рахунків і офшорів;

- повернути своїх дітей із закордону на навчання в Україні, а дружин і родичів на лікування в Україну...

Лаконічно кажучи - не патріотичним словом, а власними грошима і вчинками!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Реформи Зеленського
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
А хто з діючих політиків - корисний для країни? Порох? Юля? Ляшко? Медвечук? Сила без честі? Співак? Садовий?
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
А чи не політики-професіонали привели до того, що більшість людей готові підтримати не політиків? І це не тільки в Україні. Навіть у США зараз президент - не політик. Спробую відповісти чому так сталося. На превеликий жаль, слова "політика" та "обман" стали синонімами і найкращий політик той, котрий так обдурить, що і через декілька років не здогадаються.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Така поважна людина і фантазер....
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