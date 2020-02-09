Про смерть відомо за кілька годин до неї: аналізи, які можуть показати

Під час наближення смерті в організмі підвищуються хімічні речовини стресу, зростають маркери запалення і, можливо, відбувається сплеск ендорфінів у крові.

Таку думку висловив експерт із паліативної медицини Шеймус Койл в матеріалі для BBC News Україна. За його словами, саму мить смерті доволі складно розшифрувати, але команда вченого наразі займається цим питанням.

Койл зазначив, що у 2011 році було проведено дослідження, яке показало, що в мозку шести щурів, які помирали, втричі підвищився рівень серотоніну, хімічної речовини, яка, як вважають, сприяє відчуттю щастя. Вчені не виключають, що схожі процеси можуть відбуватися і з людиною, що і є причиною передсмертної ейфорії.

Під час наближення смерті в організмі підвищуються хімічні речовини Нові вісті

Експерт зазначив, що технологія вимірювання рівня ендорфіну і серотоніну в людини вже є. Проблему для дослідження становлять лише повторні аналізи крові, які треба зробити в останні години життя людини. Отримати фінансування для проведення такого дослідження теж важко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, процес вмирання у людини починається приблизно за два тижні до смерті. Їй стає важче ходити, збільшується сонливість. Людина дедалі більше часу проводить уві сні.

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