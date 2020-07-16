Про нимб, который не жмет, и корону, которая не придавила мозг

"Вам нимб не жмёт?" - спросила меня одна собеседница. Так началась история конфликта, в котором я отстаивала своё право на гордость своими успехами, а в ответ получала обвинения в самолюбовании.

Попытки навязать мне чувство стыдливости за публичное признание своего трудолюбия и таланта я встречаю довольно часто. С тех самых пор, как избавилась от навязанного ложного убеждения, что скромность – украшение личности. Скромность в понимании моих оппонентов – это публичное отрицание своих достоинств. Например, вам делают восторженные комплименты, говорят о том, какая вы талантливая, красивая, яркая, а вы должны ответить: "Ну что вы, я вовсе не такая! Вы слишком высоко оцениваете мои скромные способности!". Ага, я не такая, я жду трамвая. Знаем, стояли мы на этой остановке! Трамваи там вообще не ходят!

Обычно такой отказ от признания своих талантов опирается на два внутренних состояния. Первое состояние - ложная скромность, когда человек уверен в своих достоинствах, но его воспитали, что признавать эти достоинства недопустимо, стыдно, нескромно и тому подобное. Второе состояние – ощущение своей ущербности, то есть, заниженная самооценка, когда человек искренне уверен в своей бездарности или ординарности и добросовестно отрицает то, что не совпадает с его знаниями о себе. В этом случае искренние комплименты могут даже вызвать раздражение, пишет Лиза Питеркина для "Сноба".

Хочу высказать свою точку зрения на причины возникновения такой токсичной и непродуктивной модели поведения, мешающей достижению целей и получению удовлетворения от своих поступков и всей жизни в целом. Давайте рассмотрим два уровня связей между человеком и окружающей социальной средой. Первый уровень формируется в детско-родительских отношениях и тесно связан с традициями, правилами и ценностями семейной системы. Второй уровень связан с определённой культурно-исторической парадигмой, как называл это знаменитый психолог Лев Выготский.

Впервые о причинах заниженной самооценки я всерьёз задумалась после общения с известным актёром театра "Современник" и врачом-психотерапевтом Александром Григорьевичем Рапопортом. Рапопорт заметил, что здоровая любовь к себе формируется в самом раннем возрасте, до 3-х лет, и опирается на родительскую похвалу. И если родители не хвалят ребёнка, он вырастает с неясной, расплывчатой самооценкой. Став взрослыми, такие люди нуждаются в постоянной поддержке и похвале, у них нет уверенности в том, что они обладают хоть какими-то достоинствами, тем более, что они чем-то одарены больше, чем другие. Их нужно постоянно подбадривать, напоминать, что они ого-го и эге-гей. Без этого допинга у них очень мало энергии для достижения своих целей и удовлетворения своих потребностей.

Вот фрагмент программы с Александром Рапопортом и та самая ключевая фраза, изменившая моё понимание проблемы. Хронометраж 2 мин.

Манипуляторы для таких людей обычно используют два вида "волшебных пенделей": запугивание или провокация на "слабо". Жертвы манипуляций начинают двигаться, столкнувшись со страхом потери работы и безденежья, или когда им говорят: "Докажи, что ты заслуживаешь уважения!" Ёлочки-метёлочки, если у человека нет самоуважения, то и уважения он никогда не заслужит! Ему будут кидать подачки одобрения, а потом опять смешивать с дерьмом, чтобы особо не возгордился и не перестал двигаться к поставленной кем-то чужой цели. Своих личных целей у людей, лишённых любви и уважения к себе, чаще всего, не бывает. Они обслуживают интересы тех, у кого эта любовь к себе есть, а потом обвиняют "эксплуататоров" в том, что их не ценят.

Вспоминается пирамида потребностей Абрахама Маслоу, в которой одной из высших базовых потребностей здоровой личности является потребность в уважении и самоуважении. Удивительно, но уважение со стороны окружающих – это следствие собственного самоуважения. Как говорится, что излучаем, то и получаем. И если нет внутренней уверенности в ценности своей личности, если нет здоровой гордости за свои поступки, сложно заслужить подлинное, искреннее уважение общества. И вот это "я не такая, я жду трамвая" – это гвоздь, вбитый в гроб личностного роста и самореализации. "Не такая?" Отлично! Посторонись, дай дорогу "таким!"

Одно из самых важных знаний личности – это знание о себе. Маленький ребёнок не в состоянии сам себя оценивать. Все его начальные знания о себе складываются из знаний о нём, переданных родителями. Так закладывается фундамент самооценки. Как мама с папой сказали, так и будет. Что касается меня, по мне пусть лучше у ребёнка будет на голове корона творческой личности, чем лохмотья бездарности и ложный разрушительный стыд за то, что он в чём-то лучше остальных.

Навязывание ребёнку токсичной идеи, что признание своих достоинств – признак плохого воспитания или самолюбования, это основа обесценивания личности этого ребёнка. Мне это напоминает изуверскую древнюю японскую традицию калечить бинтами ноги девочкам, чтобы их ступни не росли, не развивались, зато напоминали бутон цветка. Девушки с лотосовыми ножками часто становились инвалидами, теряли устойчивость и не могли без поддержки стоять на своих ногах.

Какая потрясающая метафора "стоять на своих ногах"! Уверенно опираться на свои ноги – это значит, адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, с благодарностью и достоинством относиться к комплиментам и спокойно реагировать на критику, но при этом всегда сохранять здоровую любовь к себе и самоуважение, привитое родителями. Это о тех, кому повезло.

Если родители с детства навязывали мысль о том, что ребёнок ленивый, бездарный и некрасивый, его метафорические ножки навсегда останутся бутонами, не выполняющими свои естественные природные функции. Такой ребёнок будет вечно цепляться за других людей, как за костыли, чтобы позорно не шмякнуться посреди пространства социального успеха. Ложная скромность и обесценивание своих достоинств – это изуверская "красота", сформированная в нездоровой семейной системе и переданная по наследству детям, чтобы и те росли скромными, не знающими правды о своих талантах, и несчастными. Зато заслужат одобрения мамы с папой! Они будут нелюбимыми, финансово не состоятельными, недовольными своей жизнью, зато нимб точно не сожмёт им виски, и корона не блеснёт на скромной голове!

Откуда же взялась в обществе эта кощунственная идея, что божий дар человека может быть постыдным для него? Вернёмся к идее культурно-исторической парадигмы. Во времена советской идеологии было очень важно сплотить людей во имя цели построения социализма. Эта иллюзорная ценность могла быть достижима только в одном случае – если энергия всех членов общества сплотится в единый кулак и будет направлена к одной цели. А для этого не должно быть никаких отдельных личностей. Стране нужны были обезличенные винтики, у которых нет своих творческих идей, есть только идеи коммунистической партии.

С точки зрения психологии, это была созависимая модель поведения, одним из признаков которой было эмоциональное слияние. "Мы все, как один" вместо "я такой один". Это психоэмоциональное нарушение и легло в основу идеи "скромность украшает человека". Так было удобно идеологам, для которых личное счастье граждан страны было помехой в достижении политических целей.

Слава Богу, эти времена закончились. Наступила эпоха самобытности. Теперь самое главное – что я сама думаю о себе, независимо от того, как меня оценивают другие. Что бы ни говорили обо мне наблюдатели, теперь это в прошлом. Настало время собрать достоверную информацию о себе и самой решить, в чём моя ценность, моя уникальность. Я собрала драгоценные знания о своей личности и положила сокровища в роскошный сундук сознания.

В общем, если кому-то мерещится нимб над моей головой, пусть так и будет. Пусть этот нимб будет символом моей связи с Высшим Творящим Началом и с Любовью. С любовью ко мне Бога, который наделил меня дарованиями, и любовью родителей, которые рассказали мне, какая я талантливая и красивая. Мне не жмёт!