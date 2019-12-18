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18 грудня • оновлено в 10:08
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"Про нас згадали!" Ліквідатор з ЧАЕС подякував за серіал "Чорнобиль"

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Ліквідатор аварії на ЧАЕС Андрій Мізько подякував творцям популярного серіалу "Чорнобиль" виробництва HBO.

"Справжні ліквідатори вдячні творцям і режисерам фільму. Тому що про нас згадали", – пояснив Мізько в ефірі ObozTV.

"Ми не звикли говорити, що ми – вертолітники, літали на реактор... Бо, якщо десь чують, одразу кажуть: "Не розповідайте казки, їх (ліквідаторів. – Ред.) вже немає в живих"... Ми просто мовчимо ... А про себе думаємо: ну, значить, будемо жити...", – розповів він.

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На його думку, багато хто в Росії розкритикував серіал "через заздрість".

"Тому що люди з боку, американці спільно з Великобританією, створили такий серіал, який побив усі рейтинги – і не дарма ж", – пояснив Мізько.

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Ліквідатор визнав, що у фільмі є неточності. Але головне, наголосив він, що режисерам вдалося відтворити атмосферу того часу – "як насправді все відбувалося, що відчували люди і наскільки це було страшно".

"Ті шестеро людей, які протягом 2 тижнів померли в Москві – це правда. Так і було", – додав Мізько.

Після виходу на екрани в травні 2019 року "Чорнобиль" став найпопулярнішим серіалом в історії за рейтингом IMDB

Після виходу на екрани в травні 2019 року "Чорнобиль" став найпопулярнішим серіалом в історії за рейтингом IMDB

Кадр з телесеріалу "Чорнобиль"

Як писав OBOZREVATEL, драматичний міні-серіал "Чорнобиль", створений американським телеканалом HBO спільно з британською студією Sky, вийшов у травні-червні 2019 року.

П'ятисерійна стрічка була присвячена катастрофі на Чорнобильській АЕС у 1986 році, ліквідації її наслідків та розслідуванню причин. "Чорнобиль" отримав винагороду "Еммі" як найкращий міні-серіал року.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Телесеріал "Чорнобиль" Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
Чорнобильська АЕС Історія України
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