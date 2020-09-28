'У США боротися з наркоділками страшніше!' Американець завоював серця киян і став 'президентом Борщагівки'

Давид Пластер – колишній військовий медик армії США, жив у Спрінгфілді, а в 2011 році на запрошення друзів приїхав в Україну. Зараз він – український волонтер, інструктор і консультант із тактичної медицини, глава організації Anomaly, був інструктором і радником у Національній гвардії України.

Американець розповів OBOZREVATEL, як завоював серця киян, організував боротьбу з наркодилерами і чому його називають "президентом" Борщагівки.

Президент Борщаги

Усі роки в Україні Давид живе на Борщагівці в Києві. Спочатку він не дуже розумів, чому його місце проживання викликало якесь нехтування знайомих і чому говорять, що "борщага – це район бидла". Потім ситуація прояснилася, але замість того, щоб змінити місце проживання, колишній американський військовий почав сам поліпшувати свій район.

Першими ворогами визнав сміття і наркотики, почав шукати однодумців, які були б готові працювати волонтерами. За ініціативу і небайдужість місцеві прозвали Давида "президентом Борщагівки".

"Мої бажання були спрямовані не на завоювання голосів або отримання політичної посади, а на те, щоб завоювати серця людей і дати суспільству можливість змінитися", – говорить він.

Унаслідок активіст створив рух "борщага без бидла". Із задумкою звільнити свій район від сміття і написів наркодилерів, яких у районі були тисячі, Давид з однодумцями звертався і до ЖЕКів, і до поліції.

"Патрульна поліція допомагала, але не можу сказати, що офіційно багато допомоги було. Ми зустрічалися раз із керівництвом. Вони говорили: "Супер, добре!" І все. Ми пропонували допомогу, але нам говорили, що в них мало людей, тоді почали робити самі", – згадує він.

З 2019 волонтери під патронатом Anomaly, яку очолив Пластер, організували 35 акцій в Києві за участю понад тисячу добровольців, які, крім Борщагівки, виїжджали на Троєщину, Оболонь, Дарницю, ДВРЗ, Гідропарк.

В Америці воювати з наркоділками страшніше, ніж в Україні

Давид розповів, як починав боротьбу з наркоділками. "Страшно не було. Ми не ховалися, все робили відкрито. Створили спеціальний чат-бот, куди можна відправити локацію з адресою Telegram-каналів з продажу наркотиків, щоб знати, де бути активними наступного разу", – уточнив він.

На думку волонтера, в Америці ситуація з протидією наркоділкам набагато складніша – у так звані "наркоманські райони" місцева поліція боїться навіть сунутися.

Незважаючи на побоювання скептиків, що зафарбовані написи дуже швидко будуть відновлюватися, цього не сталося, тому свою Борщагівку Давид з волонтерами від засилля написів електронних адрес наркодилерів майже звільнив. "Менше стало наркоманів на вулицях, хоча "бухати на вулиці" – такого ще багато", – зазначив він.

Нас багато – ми можемо все зафарбувати

Просто так з волонтерами наркодилери не змирилися, почали хитрувати, шукати шляхи протидії. Наприклад, роблять написи спеціальною фарбою, яку дуже складно зафарбувати.

"Але така фарба набагато дорожча, ніж звичайна, – уточнює Давид. – Що ж, нехай повоюють. Нас багато – ми можемо все зафарбувати".

Також він підкреслив, що з часу його переїзду в Україну місцеві жителі змінилися.

"Ми б не почали свою роботу без небайдужих людей, я дуже вдячний всім. Кожен з нас – президент. У кожного з нас є час для допомоги. Якщо ти не допомагаєш, значить не хочеш", – впевнений Давид.