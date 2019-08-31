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Про море можна забути: в Криму поскаржилися на новий подарунок від Путіна

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Найнаселеніший мікрорайон Севастополя "Омега-2" в анексованому Криму повністю відрізали від моря, захистивши смугою для "забезпечення оборони і безпеки".

Про це йдеться в матеріалі "Приміток". Зазначена ділянка, на якій незабаром повинні з'явитися нові паркани, помітили на кадастровій карті берега бухти Камишова.

Відзначається, що жителям залишили тільки вузькі проходи до моря, які в будь-який момент можуть стати чиєюсь приватною власністю.

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У Криму жителям закрили вихід до моря

У Криму жителям закрили вихід до моря

Примечания

У Криму жителям закрили вихід до моря

У Криму жителям закрили вихід до моря

Примечания

У Криму жителям закрили вихід до моря

У Криму жителям закрили вихід до моря

Примечания

Крім того, швидко втрачається для громадського доступу і берег моря на протилежному боці мікрорайону, на так званій "дикої Омезі".

У лютому 2016 року 2,5 гектара в цьому місці були зареєстровані під малоповерхову (до чотирьох поверхів) забудову. Зведення нових парканів на цьому місці вже почалося.

У Севастополі жителям закрили вихід до моря

У Севастополі жителям закрили вихід до моря

Примечания

У Севастополі жителям закрили вихід до моря

У Севастополі жителям закрили вихід до моря

Примечания

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Севастополі вже встановили паркан вздовж моря.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму
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Сітко Олексій
Сітко Олексій
Получили, что заслуживают.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Путин вообще тиран. Он украинцам закрыл выезд к морю в Крым границей и пограничниками.
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