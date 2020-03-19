По Україні запустили авто рятувальників з гучномовцем: в МВС зробили попередження

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19 березня • оновлено в 22:26
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Про карантин в Україні почали сповіщати по гучномовцю. Відео

2.5т
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У Києві, Чернівцях і Хмельницькому на вулицях громадян почали сповіщати з гучномовців про необхідність дотримуватися правил карантину, введеного в країні через поширення коронавірусу.

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У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що автомобілі ДСНС з гучномовцями з 19 березня вже курсують в Києві, а з 20 березня - по всій країні. Тим часом, система оповіщення вже працює в Чернівцях і Хмельницькому (щоб подивитися відео, проскролльте новина до кінця).

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Громадянам настійно рекомендують:

  • без крайньої необхідності не виходити на вулиці;

  • не відвідувати місця скупчення людей;

  • під час перебування на вулиці надягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше двох метрів;

  • дотримуватись заходів особистої гігієни;

  • піклуватися про близьких і рідних людей похилого віку, забезпечувати їх усім необхідним, щоб їм не довелося виходити на вулицю.

"Дисципліна і дотримання всіх особистих і загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавирусной інфекції", – підкреслили в МВС.

Тим часом, система оповіщення вже працює в Чернівцях. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці в Facebook начальник управління з контролю за благоустроєм Чернівецької міськради.

"Громадський транспорт в Чернівцях призупинено до поліпшення епідемічної ситуації. Це вимушений захід, щоб зберегти здоров'я і життя чернівчан", - повідомляють в гучномовець.

Також автомобілі з гучномовцями помітили в Хмельницькому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня в українських містах почали діяти суворі обмеження в громадському транспорті у зв'язку з карантином, який введений через спалах коронавірусу. У Києві, Харкові та Дніпрі закрили метрополітен. У всіх населених пунктах ввели заборону на перебування понад 10 осіб в салоні транспортного засобу.

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Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
ГосЧС Міністерство внутрішніх справ України
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