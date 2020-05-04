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5 травня • оновлено в 11:56
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Дмитро Ярош
Дмитро Ярош
Засновник "Правого сектору" Всі статті автора

Про карантин. Пандемія реальна та смертоносна, але є деякі "але"

29.6т

Про карантин

Пандемія реальна і смертоносна.

Карантин, безумовно, допомагає уникнути тисяч смертей.

Але, є деякі "але":

- економіку України, "зелені" владоможці, "поклали" ще до пандемії;

- маски та інші захисні засоби "зелені бариги" розпродували по світах вже під час пандемії;

- українські лікарі через бездіяльність "зеленої влади" масово хворіють на "коронавірус", не отримують належної матеріальної винагороди, потребуть додаткового соціального захисту;

- протягом всього карантину привілейовані торгівельні мережі стали монополістами і отримали надприбутки;

- мале і середнє підприємництво "зелена" влада, користуючись карантинними обмеженнями, поставила на межу виживання;

- антиукраїнські олігархи, маючи цілковитий контроль над засобами масової інформації, "з рук" президента Зеленського отримали ще й контроль над конкретними регіонами України;

- відсутність стратегічного і навіть оперативного мислення, махровий популізм, хаотичність дій і повна безпорадність у розбудові Держави та відстоюванні Національних українських інтересів - характерологічна риса існуючої охлократичноі влади;

- керівники місцевого самоврядування, як правило, праві у своїх негативних висновках стосовно дій "зеленої" влади під час карантину та війни;

- але "мери" мають розуміти, що ні в якому разі не можна допускати будь-яких проявів "міського сепаратизму" та сіяти хаос;

- пам’ятаймо, що Кремлю та його посіпакам в Україні, для ліквідації нашої Держави, в першу чергу, треба дестабілізувати ситуацію та спровокувати справжній громадянський конфлікт.

Українці, будьмо виваженими і мудрими!

Переживемо карантин, здолаємо пандемію, перейдемо у наступ, звільнимося від чергових кровопивць, закінчимо нашу Війну за Незалежність - Перемогою...

Так буде.

Слава Україні!

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Автор
Дмитро Ярош Дмитро Ярош
Теми
Війна на Донбасі Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Теги
карантин війна
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Яроша
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