Про головне
#про_Головне
Святкуючи Воскресіння Христове, пам'ятайте про головне і головних, про тих, завдяки кому і заради кого попри все святкуємо.
Подякуйте їм і помоліться:
За тих, хто на лінії вогню- Боже, збережи!
За лікарів -Боже, благослови!
За тих, хто поранений і хворий- Боже, поможи!
За полонених і безвісти зниклих- Боже, поверни!
За вбитих - Господи, упокой!
За їх родини. - Боже, не покинь!
За волонтерів і небайдужих- Боже, дай сили!
За капеланів- Боже, укріпити!
За байдужих - Боже, врозуми!
За наших дітей- Боже, спаси і сохрани!
За Україну -Господи, помилуй нас!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!