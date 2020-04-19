Головна Новини
19 квітня • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Дмитро Поворотний
Дмитро Поворотний
Військовий капелан Всі статті автора

Про головне

1.3т

#про_Головне

Святкуючи Воскресіння Христове, пам'ятайте про головне і головних, про тих, завдяки кому і заради кого попри все святкуємо.

Подякуйте їм і помоліться:

За тих, хто на лінії вогню- Боже, збережи!

За лікарів -Боже, благослови!

За тих, хто поранений і хворий- Боже, поможи!

За полонених і безвісти зниклих- Боже, поверни!

За вбитих - Господи, упокой!

За їх родини. - Боже, не покинь!

За волонтерів і небайдужих- Боже, дай сили!

За капеланів- Боже, укріпити!

За байдужих - Боже, врозуми!

За наших дітей- Боже, спаси і сохрани!

За Україну -Господи, помилуй нас!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Про головне

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Дмитро Поворотний Дмитро Поворотний
Теми
Коронавірус Війна на Донбасі Великдень
Місце
Україна
Теги
карантин війна волонтерство
Джерело
Джерело: Facebook Дмитра Поворотного
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги