#про_Головне

Святкуючи Воскресіння Христове, пам'ятайте про головне і головних, про тих, завдяки кому і заради кого попри все святкуємо.

Подякуйте їм і помоліться:

За тих, хто на лінії вогню- Боже, збережи!

За лікарів -Боже, благослови!

За тих, хто поранений і хворий- Боже, поможи!

За полонених і безвісти зниклих- Боже, поверни!

За вбитих - Господи, упокой!

За їх родини. - Боже, не покинь!

За волонтерів і небайдужих- Боже, дай сили!

За капеланів- Боже, укріпити!

За байдужих - Боже, врозуми!

За наших дітей- Боже, спаси і сохрани!

За Україну -Господи, помилуй нас!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

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