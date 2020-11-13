Жінки становлять половину населення планети, що рівнозначно половині потенціалу людства. Гендерна рівність – це не просто шлях до миру і злагоди в суспільстві, це важливе питання в забезпеченні економічного зростання, повноцінного розвитку і реалізації людського потенціалу. Це стосується будь-якої сфери діяльності, і фінтех - не виняток. Тут ми маємо як досягнення і прориви, так і загальні проблеми - про це я сьогодні й розповім.

Що говорить статистика

Компанія Deloitte провела дослідження, згідно з яким серед засновників фінтех-компаній 7% жінок. З часом ця цифра особливо не змінюється. У 2019 кількість фінтех-стартапів, засновниками або співзасновниками яких є жінки, склала 369, а виключно чоловіки - 2,648. Якщо порівнювати ці показники з показниками 2010 року, то зростання кількості стартапів, у створенні яких брали участь жінки, було більш значним (кількість зросла у 8 разів), ніж стартапів, заснованих чоловіками (у 7 разів). Так на сьогоднішній день фінтех-стартапи, створені або очолювані жінками складають 12,2% у світі. Є до чого прагнути.

Що ж стосується фінансування, то за останні 5 років інвестиції у фінтех-стартапи, засновані жінками, збільшувалися із середнім річним темпом росту 58,9%, у той час як фінансування заснованих чоловіками зросло на 29,1%. Жіночі колективи стабільно збільшують фінансування своїх проектів, проте інтерес до фінтех-стартапів, заснованих чоловіками, усе ж значно більший. Фінтех-проекти, засновані жінками, у середньому залучали капіталу на 50% менше, ніж компанії, створені чоловіками. При цьом стартапи, до складу керівництва яких входять і чоловіки, і жінки отримали лише на 3% менше фінансування, ніж фірми, очолювані тільки чоловіками. Таким чином, середня сума капіталовкладень за період з 2015 по 2019 у фінтех-стартапи, засновані тільки жінками, становить $8 млн, засновані і жінками, і чоловіками - $15,1 млн, тільки чоловіками - $15,6 млн.

Фактори такої статистики

Однією з причин такого розриву між стартапами може бути фактор гендерної упередженості в процесі пітчингу венчурним інвесторам. У ході дослідження, проведеного Harvard Business Review у 2014 році чоловіки та жінки представили інвесторам ідентичні пропозиції, вислухавши які 68,33% інвесторів обрали пітчі та проекти чоловіків. Інше дослідження показало, що інвестори часто задають різні питання чоловікам- і жінкам-підприємцям: чоловіків частіше запитували про можливі прибутки, у той час як питання до жінок більшою мірою стосувалися ймовірності збитків. Цікаво, що така тенденція спостерігалася незалежно від того, чи були інвестори чоловіками або жінками. Несправедливе фінансування разом із низькою представленістю у суспільстві підприємців залишається основною перешкодою для жінок в індустрії фінансових технологій.

До факторів, що сприяють зростанню числа жінок у світі стартапів, можна віднести збільшення кількості жінок, які працюють у фінансовій і технологічній галузях, успіхи проектів, підвищена увага до гендерної рівності, поступове зростання числа жінок на керівних посадах у венчурних фондах тощо.

Нераціональне фінансування й акцент на гендерну відмінність можуть стати втраченими можливостями для інвесторів. Команди, учасниками яких є і жінки, і чоловіки, з більшою ймовірністю будуть ширше і точніше розуміти потреби аудиторії.

Вплив СOVID-19

З огляду на всі сфери діяльності пандемія COVID-19 може мати негативний вплив на гендерну рівність, доходи та економічні можливості жінок з кількох причин. Наприклад, жінки, як правило, частіше за чоловіків зайняті у сферах, які не можуть перейти в повний онлайн - туризм та готельний бізнес, роздрібна торгівля і сфера послуг тощо. Також за статистикою жінки виконують більше неоплачуваної домашньої роботи - приблизно на 2,7 години в день більше, ніж чоловіки. А обмеження, пов'язані з коронавірусом - призупинення роботи шкіл і турбота про вразливих літніх батьків - додали домашньої роботи. Після зняття карантинних обмежень жінки повільніше повертаються до повної зайнятості.

Що ж стосується фінтеху, то фінансова криза 2008 року значно підвищила попит на інноваційні рішення в індустрії фінансових послуг, що, ймовірно, сприяло зростанню фінтех-спільноти. Зараз бізнес прагне оговтатися від фінансових наслідків пандемії та йому варто вивчати всі можливі варіанти зростання.

Однак статистика поки демонструє, що диспропорція за часів COVID-19 зберігається. За перші шість місяців 2020 року стартапи, засновані або співзасновані жінками залучили в цілому $875 млн фінансування, у той час як у першій половині 2019 року $3,5 млрд. Для порівняння стартапи, засновані чоловіками залучили близько $12 млрд у першій половині 2020 року.

І тут питання не в сліпому відстоюванні прав жінок, а в гідних і потрібних рішеннях, які не можна упускати.

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