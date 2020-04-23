Влада хаосу своїми діями розділила всіх лікарів на 4 сорти. Перший сорт – це київські лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні доплати із місцевого бюджету складатимуть 9 посадових окладів. Загальна сума допомоги 10.8 млн грн. Отож, ці доплати отримають в Києві біля 900 осіб.

Другий сорт – це решта лікарів України, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхня доплата складатиме 300 відсотків, тобто 3 посадові оклади.

Третій сорт – лікарі, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус, Їхні зарплати залишаються без змін.

Четвертий сорт – лікарі майже тисячі лікарень, які не отримали належного фінансування і змушені зменшувати заробітні плати лікарям.

Інформація до відома.

Більшість медиків хворих на коронавірус не працювали безпосередньо з хворими, тобто у інфекційних відділеннях, а на реєстрації чи в в інших відділеннях лікарень.

Висновки.

Влада із Стабфонду повинна:

забезпечити належні й однакові доплати всім медикам всіх регіонів, які працюють з хворими на коронавірус;

збільшити зарплати через доплати для ВСІХ медиків, які працюють в період карантину;

не допустити скорочення працівників і зарплат у майже тисячі лікарнях, які нині не отримали належного фінансування в бюджеті 2020 році.