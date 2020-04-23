Головна Новини
23 квітня • оновлено в 13:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Про 4 сорти лікарів у період карантину

2.1т

Влада хаосу своїми діями розділила всіх лікарів на 4 сорти. Перший сорт – це київські лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхні доплати із місцевого бюджету складатимуть 9 посадових окладів. Загальна сума допомоги 10.8 млн грн. Отож, ці доплати отримають в Києві біля 900 осіб.

Другий сорт – це решта лікарів України, які працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус. Їхня доплата складатиме 300 відсотків, тобто 3 посадові оклади.

Третій сорт – лікарі, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус, Їхні зарплати залишаються без змін.

Четвертий сорт – лікарі майже тисячі лікарень, які не отримали належного фінансування і змушені зменшувати заробітні плати лікарям.

Інформація до відома.

Більшість медиків хворих на коронавірус не працювали безпосередньо з хворими, тобто у інфекційних відділеннях, а на реєстрації чи в в інших відділеннях лікарень.

Висновки.

Влада із Стабфонду повинна:

забезпечити належні й однакові доплати всім медикам всіх регіонів, які працюють з хворими на коронавірус;

збільшити зарплати через доплати для ВСІХ медиків, які працюють в період карантину;

не допустити скорочення працівників і зарплат у майже тисячі лікарнях, які нині не отримали належного фінансування в бюджеті 2020 році.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

    Вилікувалися: 504. Померли: 187.

  • У світі захворіли майже 2,6 мільйони осіб, загинули – понад 182 тисячі.

  • Названий новий осередок коронавірусу в тілі людини, який залишається надовго.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • У ВООЗ озвучили нові тривожні тенденції в зв'язку з пандемією - це надовго.

  • В Італії планують тестувати засіб від подагри для лікування COVID-19.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги