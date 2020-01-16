Із 18 не заберуть! У Міноборони пояснили гучні нові правила призову в Україні

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що під час весняного призову, незважаючи на указ президента Володимира Зеленського, повістки отримають українці починаючи з 20-річного віку.

Юнаки 18 і 19 років зможуть піти в армію тільки добровільно, інформує пресслужба відомства, очолюваного Загороднюком. Інформацію підтвердили також у Генеральному штабі ЗСУ.

Керівник Міноборони зазначив, що вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався. Відповідно, Указ президента № 13/2020 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу в 2020 році" видано відповідно до вимог чинного законодавства України.

У Міноборони пояснили правила призову 112 Україна

"Водночас ми отримуємо багато звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків у навчанні, працевлаштуванні й особистому житті", – пояснив міністр.

Загороднюк наголосив, що під час призову в 2020 році повістки отримають, як і раніше, молоді люди від 20 років. А ті українці, кому виповнилося 18 і 19 років – за їх власним бажанням.

"Значить, ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде", – уточнив він.

Міністр оборони також звернув увагу, що зараз іде активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову.

"Ця реформа вимагає часу і змін у законодавстві, до її обговорення обов'язково буде залучена громадськість, цей процес буде максимально відкритим", – пообіцяв Загороднюк.

Керівник оборонного відомства нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення Операції Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом знизив призовний вік для чоловіків із 20 до 18 років.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал