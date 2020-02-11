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11 лютого • оновлено в 11:06
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Призов до армії з 18 років: у Міноборони пояснили, як це буде

11.6т
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Обов'язкового призову на строкову службу в ЗСУ з 18 років в Україні не буде. Юнаки зможуть піти в армію лише з письмовою заявою.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк у ефірі "Свободи слова" на ICTV. Він додав, що обов'язковим призов залишиться з 20 років.

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"Зараз ми готуємо розпорядження Кабміну щодо кількості осіб, які будуть призиватися на строкову службу. Ми видамо розпорядження – я його вже підписав, передав на узгодження в Кабмін. Там буде чітко вказано, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років", – розповів Загороднюк.

Він підкреслив, що в акті наявний пункт, що призов із 18 років необов'язковий. За словами міністра, через указ президента про службу з 20 років, лише за останній рік майже 6 тисяч осіб віком 18 і 19 років не потрапили на службу ЗСУ, незважаючи на бажання.

Також Міноборони візьме військкомати під контроль, щоб ті не виловлювали юнаків на вулицях.

Призов до армії

Призов до армії

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі, який глава держави підписав 16 січня.

За осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

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Автор
Катерина Луговська
Особа
Андрій Загороднюк
Теги
призов облава на призовників
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Чтобы пацриоты не жаловались, что их на вoйну не пускают.
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Нерыбы обкакались)))
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