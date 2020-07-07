Міністерство освіти і науки направило лист в Міноборони з проханням відстрочити призов до армії для абітурієнтів.

У МОН зазначили, що в Україні громадяни 18-19 років можуть бути призвані на строкову військову службу лише за власним бажанням, що підтверджується письмовою заявою.

"У цьому році початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжений до кінця липня. Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вищих навчальних закладів, МОН звернулося з листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову" , – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що військкомати знаходяться в сфері управління Генерального штабу Збройних сил України, а рішення про призов приймається призовними комісіями, головами яких є заступники голів обласних державних адміністрацій.

Нагадаємо, що в лютому Кабмін прийняв рішення через пандемію COVID-19 перенести призов до армії на травень-липень 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні частина абітурієнтів, які в серпні повинні здавати ЗНО, вже в липні отримали повістки до військкомату.