Призов-2020: Загороднюк розповів, хто отримає відтермінування від служби

В Україні юнаки 18 і 19 років можуть за власним бажанням пройти військову службу.

Про це йдеться в роз'яснювальному листі Міністерства оборони, який отримали всі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році.

"У листі главам призовних комісій всіх рівнів надано рекомендації, як розглядати питання про надання відтермінування від призову 18 і 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", – пояснив глава Міноборони Андрій Загороднюк.

Андрій Загороднюк

Міністр підкреслив, що призовники 18 і 19 років будуть надходити на службу в ЗСУ виключно за їхньої письмової згоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі, який глава держави підписав 16 січня.

Однак міністр оборони Андрій Загороднюк частково спростував нововведення – під час весняного призову повістку отримають тільки ті юнаки, що, як і раніше, досягли 20 років.

Так, за осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

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