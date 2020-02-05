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7 лютого • оновлено в 09:31
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/ Суспільство

Призов-2020: Загороднюк розповів, хто отримає відтермінування від служби

8.2т
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В Україні юнаки 18 і 19 років можуть за власним бажанням пройти військову службу.

Про це йдеться в роз'яснювальному листі Міністерства оборони, який отримали всі обласні державні адміністрації з рекомендаціями щодо проведення призовних кампаній у 2020 році.

"У листі главам призовних комісій всіх рівнів надано рекомендації, як розглядати питання про надання відтермінування від призову 18 і 19-річним юнакам. Нагадаю, що це передбачено українським законодавством, а саме Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", – пояснив глава Міноборони Андрій Загороднюк.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Міністр підкреслив, що призовники 18 і 19 років будуть надходити на службу в ЗСУ виключно за їхньої письмової згоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Президент України Володимир Зеленський знизив призовний вік для чоловіків з 20 до 18 років. Про це йдеться в указі, який глава держави підписав 16 січня.

  • Однак міністр оборони Андрій Загороднюк частково спростував нововведення – під час весняного призову повістку отримають тільки ті юнаки, що, як і раніше, досягли 20 років.

  • Так, за осінній призов 2019 року на службу в Україні було відправлено 15 200 призовників і 700 офіцерів запасу.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України призов Генеральний штаб ЗСУ
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Та сколько можно за эти призывы уже писать-обосасывать, ну служили в 90-х никто не вякал. Долг родине надо отдать мальчики...
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Белый Человек
Белый Человек
Украинский Донбасс, и "мальчиками" будешь называть своих сослуживцев-пи*дарасов, петуш*ок :)
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Белый Человек
Белый Человек
Украинский Донбасс, у тебя никто тут не спрашивал, быд*ло служивое. :)
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