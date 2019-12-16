"Признали ДНР и ЛНР" - ликуют СМИ российского пропагандистского пула, типа RT, Царьград, Первый канал и Комсомольская правда.

Повод для такой радости подарил немецкий депутат Ульрих Оэмэ. Находясь в Минске на встрече с верхушкой ЛДНР (туда свезли еще и "министра иностранных дел ДНР" Наталью Никонорову и ее коллегу из "ЛНР" Владислава Дейнего, а также "дипломатического советника главы ЛНР" Родиона Мирошника) Омэ заявил, что представителей "ЛДНР" ну вот оооочень необходимо привлечь уже не только к прямым переговорам между Киевом - как настаивает Кремль, но уже и к... нормандскому формату!

"В ПАСЕ на январской сессии я запущу инициативу, надеюсь, получу 20 голосов, чтобы инициировать резолюцию [о вовлечении в диалог представителей "ДНР и ЛНР"]", - цитирует слова немецкого парламентария ТАСС.

Этот депутат от "Альтернативы для Германии" (АДГ) является еще и членом Парламентской ассамблеии Совета Европы (куда недавно вернули Россию), поэтому заголовки российских медиа закономерно сманипулированы, что мол это позиция всего ПАСЕ.

Естественно, частную идею пророссийскго немца горячо поддержал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

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Механизмы последующей "информационной волны" в общих чертах также понятны: из названия "Альтернатива для Германии" в российских СМИ скоро пропадет слово "альтернатива" и из публикаций будет понятно, что это "политики Германии проводят переговоры с представителями Донбасса".

Цель этого всего - придать "субьектности" псевдореспубликам, типа с ними уже говорит Запад и ПАСЕ, и Украина должна, мол, тоже общаться с ними напрямую для урегулирования ситуации.

Коллаборанты тут будут в очевидном плюсе: "русский мир" с его комендантским часом и международными выездами максимум в Беларусь уже изрядно поднадоел - им хочется наконец-то и цивилизованный Париж с Берлином посмотреть.

Горькая же правда для пророссийских коллаборантов состоит в том, что билет в цивилизацию у них может появится только с Украиной.

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