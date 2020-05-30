На сайті президента України зареєстрована петиція щодо призначення на посаду міністра культури директора Музею Івана Гончара, який 26 травня зазнав незаконного силового захоплення спецпризначеннями ДБР. Автор петиції – волонтер та громадський діяч Мирослав Гай.

"26 травня генеральний директор Національного центру народної культури “Музей Івана Гончара” Петро Гончар під час штурму музею спецназом ДБР продемонстрував якості сильного, сміливого та принципового керівника, готового відстоювати як законність, так і інтереси української культури. Реакція культурної спільноти на цю подію, висловлена Гончару підтримка засвідчили його високий авторитет серед діячів культури", – пояснив автор петиції.

"Президент Зеленський на конференції заявив, що у нього брак кадрів і він навіть немає кандидатури на міністра культури. В чому питання? Призначте міністром культури Петра Гончара, директора музею, який штурмувало ДБР", – уточнив Мирослав Гай на своїй сторінці у мережі Facebook.

Петро Гончар honchar.org.ua

"Під час Вашої пресконференції 20 травня Ви поскаржилися на кадровий голод в країні, окремо зазначивши проблему із пошуком низки міністрів. Зокрема, Ви сказали буквально наступне: "Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом із прем’єром шукаємо, ми звертались до нашої культурної спільноти, звертались до багатьох людей, казали: дайте". Саме життя дало Вам підказку. Беріть", – написав Мирослав Гай.

"Петро Гончар, заслужений діяч мистецтв України, за багато років зарекомендував себе як фаховий менеджер культурної справи, патріот і просто порядна, високоморальна людина. Вимагаємо призначення Петра Гончара міністром культури. Закликаємо Вас як фактичного лідера парламентської монобільшості сприяти реалізації цієї громадської ініціативи", – йдеться у тексті петиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Європейська Солідарність" заявила про збройний напад Державного бюро розслідувань на Національний центр народної культури "Музей Івана Гончара".

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