"Призабули "Новоросію!" Цимбалюк яскраво нагадав Росії про відродження ЗСУ

Нинішня українська армія кардинально відрізняється від тієї, якою вона була у 2014 році. Саме її відродження змусило Росію відмовитися від розтиражованого окупаційного міфу про перетворення України на "Новосроссію".

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що якщо на початку збройної агресії Росії українці були змушені збирати своїм захисникам на бронежилети, то зараз воїни забезпечені практично всім.

Роман Цимбалюк Facebook Романа Цимбалюка

ЗСУ Укрінформ

"Тому що будь-яке відео з фронту подивишся — у наших військових є все для того, щоб захищати нашу Батьківщину від вас. У цілому крок зроблений дуже серйозний. І навіть тут вже не розглядають всілякі дебільні теорії на тему "це все наше", "це — "Новоросія". Навіть тут вже це слово призабули. А призабули завдяки простому українському солдатові, який ціною свого життя зупинив російських окупантів там, де зупинив", — яскраво резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк розповів, що в лютому 2013 року начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов опублікував в журналі "Військово-промисловий кур'єр" статтю, в якій повністю описав майбутні дії РФ в Україні.

Також журналіст зазначив, що Росія відрепетирувала війну в Сирії на українському Донбасі. І в тому, і в тому випадку вона брехливо замаскувала вторгнення під "гуманітарні" операції.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!