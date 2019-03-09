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"Призабули "Новоросію!" Цимбалюк яскраво нагадав Росії про відродження ЗСУ

30.8тЧитати матеріал російською

Нинішня українська армія кардинально відрізняється від тієї, якою вона була у 2014 році. Саме її відродження змусило Росію відмовитися від розтиражованого окупаційного міфу про перетворення України на "Новосроссію".

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк в ефірі радіо "Ехо Москви" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він нагадав, що якщо на початку збройної агресії Росії українці були змушені збирати своїм захисникам на бронежилети, то зараз воїни забезпечені практично всім.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Facebook Романа Цимбалюка

Новини
"Зніміть хрестики": Цимбалюк упіймав терориста "ДНР" на проколі з "громадянською" війною

ЗСУ

ЗСУ

Укрінформ

"Тому що будь-яке відео з фронту подивишся — у наших військових є все для того, щоб захищати нашу Батьківщину від вас. У цілому крок зроблений дуже серйозний. І навіть тут вже не розглядають всілякі дебільні теорії на тему "це все наше", "це — "Новоросія". Навіть тут вже це слово призабули. А призабули завдяки простому українському солдатові, який ціною свого життя зупинив російських окупантів там, де зупинив", яскраво резюмував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк розповів, що в лютому 2013 року начальник Генштабу Росії Валерій Герасимов опублікував в журналі "Військово-промисловий кур'єр" статтю, в якій повністю описав майбутні дії РФ в Україні.

Також журналіст зазначив, що Росія відрепетирувала війну в Сирії на українському Донбасі. І в тому, і в тому випадку вона брехливо замаскувала вторгнення під "гуманітарні" операції.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Комментарии на сайте не модерированы
Файбер Моня
Файбер Моня
Наша грозная симбалюка с криком "СУхеС" в очередной раз впала в патриотический экстаз. ))
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0
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Оказывается на обозе промышляют не только "лапотно-балалаечные тролли", но и лапотно-балалаечные" модераторы - не нравится вам правда. Повторяю флот "эрэфии", а особенно его личный состав - хлам, экологическая катастрофа.
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5
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
не понимаю на каком основании стерт мой пост? Еще раз. Смотрел эту передачу. Цимбалюк разделал "эховцев" как Бог черепаху. Те только глазами моргали
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2
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Прокапало Ігор, Цитата: "не понимаю на каком основании стерт мой пост?" Некоторые посты как заметил проходят некую премодерацию прежде чем появиться. Такие вот "немодерируемые" комментарии тут)
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3

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