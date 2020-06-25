В госпиталь привезли раненого бойца, совсем мальчишка, 19 лет. Пуля зашла через грудину, прошла через горло и вышла через подбородок. Он не говорит, в горле трубка, во рту шины стоят, грудь забинтована. Страшно представить, как ему больно..Я с ним говорила, а он мне писал ответы. Ждёт маму, должна приехать.

Седьмой год прихожу в госпиталь, не могу привыкнуть, душа болит за каждого.

Вчера из госпиталя уехал Сережа, пролежал 11 месяцев, тяжелейшее ранение, ног и рук. Десятки операций, неподвижность много месяцев, уезжал и грустно улыбался. Он привык и мы привыкли. Госпитальные будни. Завезли ребятам все необходимое, продукты, обезболивающее, шорты, футболки. Купила лекарства на 14 371 грн, отправила на карту 1800 грн+ вещи, полотенца, шампуни 4 тыс.. За две недели более 40 раненых на фронте, так что помогаем, кто чем может.

Карта для помощи 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

Привыкнуть невозможно: в госпиталь привезли раненого совсем мальчишку Facebook Натальи Юсуповой

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