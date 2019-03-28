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"Привселюдно застрелилися": Соколова розгромила Медведчука і Бойка за вояж у Москву

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Українська журналістка Яніна Соколова жорстко пройшлася по візиту кума президента Росії Віктора Медведчука і кандидата в президенти України від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка в Москву.

Вона засудила їхнє бажання вислужитися перед країною-агресором й ігнорування того, що Кремль позбавив Україну 7% території. Яскраву промову Соколова виголосила в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Сталося непередбачуване. На сайті "Белавіа "викинули такі дешеві квитки в Москву, що Медведчук із протеже не змогли собі відмовити в маленькій романтичній подорожі, де зробили камін-аут і привселюдно застрелилися з дешевого газового пістолета. Молодці!" — із сарказмом сказала журналістка.

Після цього вона піддала гострій критиці риторику, з якою Бойко виступив на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим. Адже він нібито намагався досягти "газової угоди" з окупантами і журився про погіршення економічних відносин між Києвом і Москвою.

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"Юро, ти чого? Ти, бл*дь, й*бнувся? Ти не бачиш причинно-наслідкового зв'язку, чому у нас торгово-економічні відносини зіпсувалися? На що ти взагалі розраховував, майбутній, бл*дь, головнокомандувачу? У тебе відрубали частину території, а ти приїхав плазувати перед вічно плазуючою другою особою? А що ти їм пообіцяв натомість, Юро, га? Нас? Х*й тобі! Ти трохи не зрозумів. Ми тут обираємо президента України, а не губернатора "Малоросії". Думаю, після цього візиту Бойко може поставити хрест на своїх президентських амбіціях. Навіть не хрест, а величезну червону зірку", — сказала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що буде зареєстроване кримінальне провадження про незаконний перетин кордону у зв'язку з польотом у Москву Бойка і Медведчука.

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Особи
Яніна СоколоваВіктор МедведчукЮрій Бойко
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Поехал, падла, просить дивиденты с купленных для Хуйла газ. вышек. В тюрягу его, суку, на пожизненное. И мертвечука тудаже.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Грызите себе род хвостом парашные свинособаки, а то от бессильной злобы подохните)))
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