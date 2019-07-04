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Привозять без ніг: волонтер звернулася з криком про допомогу для поранених воїнів ЗСУ

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В Головний військовий клінічний шпиталь у Києві 4 липня прибув черговий борт з важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди, новий борт з важко пораненими, прибув в київський шпиталь, зробіть репост будь ласка! За 10 днів у нас 37 поранених, убиті і поранені медики, вчора отримали поранення п'ять воїнів, є дуже важкі в реанімації! Боєць, який отримав вчора поранення помер у шпиталі, йому відірвало ноги і руку. Ціна війни! Бортом прилетіли 11 воїнів з ампутацією ніг, серед них є воїни, яким по 21-23 роки", – написала вона.

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Юсупова додала, що патріотів в інтернеті дуже багато, однак хотілося б, щоб вони були і в реальності. Адже війна триває і українським захисникам потрібна підтримка. Волонтер розповіла, що всі охочі можуть здати кров за адресою вулиця Госпітальна 18. Центр крові працює з 9 до 12, з понеділка по четвер.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти, оскільки все це йде у великих кількостях. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві та чаї. З одягу – футболки, шорти. З ліків – дексалгін і кетанов (знеболювальне в ампулах).

"Ми передаємо на ірпінський шпиталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні і палатах, нема на складі. Пишіть в особисті з приводу питань. Поки багато на морях і відпочинку, наші хлопці віддають свої життя. Спасибі всім хто не втомився і допомагає", – підкреслила Юсупова.

Карта для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

До Києва привезли борт з пораненими з Донбасу

До Києва привезли борт з пораненими з Донбасу

Facebook Наталі Юсупової

Поранений воїн

Поранений воїн

Facebook Наталі Юсупової

Продукти для поранених

Продукти для поранених

Facebook Наталі Юсупової

Воїни у шпиталі

Воїни у шпиталі

Facebook Наталі Юсупової

Чеки за витрати на поранених військових

Чеки за витрати на поранених військових

Facebook Наталі Юсупової

Чеки за витрати на поранених військових

Чеки за витрати на поранених військових

Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуйовували пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

  • Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це — водій "Хаммера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

  • 2 липня у Мар'їнському районі на Донбасі терорист-снайпер знову обстріляв автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Наталя Юсупова
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Київський центральний військовий госпітальЗбройні сили України
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
"очередной борт с тяжелоранеными". А где товарищ Штирлиц? Где "украинская разведка"? И вообще, что за убогая страна где на нужды армии собирают "с мира по нитке". Ладно фрукты-овощи, но лекарства.
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Ton Toni
Ton Toni
Старый обоSSовский прием: если утром пишут о "перемогах", значит жди трупов и "допоможте киборгам на трусы и пряники"... А, между прочим, ведь обоSS никогда не напишет, что Порох платит в России сотни миллионов налогов в России и что в каждом магазине в России его конфеты Roshen!!!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ужас. Потерь нет. Зеленский прекратить войну ,любыми путями.Кому эти воины инвалиды нужны ? Спасешь сотни и тысячи судеб и жизней. Не слушай диванных патриотов.
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