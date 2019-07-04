Привозять без ніг: волонтер звернулася з криком про допомогу для поранених воїнів ЗСУ

В Головний військовий клінічний шпиталь у Києві 4 липня прибув черговий борт з важкопораненими бійцями із зони бойових дій на Донбасі.

Всім їм потрібна допомога, повідомила волонтер Наталя Юсупова на своїй сторінці у Facebook, закликавши небайдужих українців долучитися до порятунку Героїв (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Люди, новий борт з важко пораненими, прибув в київський шпиталь, зробіть репост будь ласка! За 10 днів у нас 37 поранених, убиті і поранені медики, вчора отримали поранення п'ять воїнів, є дуже важкі в реанімації! Боєць, який отримав вчора поранення помер у шпиталі, йому відірвало ноги і руку. Ціна війни! Бортом прилетіли 11 воїнів з ампутацією ніг, серед них є воїни, яким по 21-23 роки", – написала вона.

Юсупова додала, що патріотів в інтернеті дуже багато, однак хотілося б, щоб вони були і в реальності. Адже війна триває і українським захисникам потрібна підтримка. Волонтер розповіла, що всі охочі можуть здати кров за адресою вулиця Госпітальна 18. Центр крові працює з 9 до 12, з понеділка по четвер.

Також пораненим бійцям можна приносити соки, воду, йогурти, оскільки все це йде у великих кількостях. З продуктів є потреба в ковбасі, сирі, овочах для бутербродів, цукрі, цукерках, каві та чаї. З одягу – футболки, шорти. З ліків – дексалгін і кетанов (знеболювальне в ампулах).

"Ми передаємо на ірпінський шпиталь і відсилаємо посилки на передову. Ми знаходимося у відділенні травматології, в їдальні і палатах, нема на складі. Пишіть в особисті з приводу питань. Поки багато на морях і відпочинку, наші хлопці віддають свої життя. Спасибі всім хто не втомився і допомагає", – підкреслила Юсупова.

Карта для допомоги: 4627 0551 5008 4795, Ветвицька Наталія (Юсупова), ПриватБанк.

До Києва привезли борт з пораненими з Донбасу Facebook Наталі Юсупової

Поранений воїн Facebook Наталі Юсупової

Продукти для поранених Facebook Наталі Юсупової

Воїни у шпиталі Facebook Наталі Юсупової

Чеки за витрати на поранених військових Facebook Наталі Юсупової

Чеки за витрати на поранених військових Facebook Наталі Юсупової

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуйовували пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це — водій "Хаммера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

2 липня у Мар'їнському районі на Донбасі терорист-снайпер знову обстріляв автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

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