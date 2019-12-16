"Привіт із Росії!" Береза розніс ініціативи Зеленського стосовно змін до Конституції

Депутат 8-го скликання Борислав Береза розгромив законопроєкт президента Володимира Зеленського про зміни до Конституції щодо децентралізації.

Як він написав на своїй сторінці у Facebook, пропоновані президентом зміни – це "дно і пекло". Зокрема він звернув увагу на пункт 8.1, який дозволяє людям президента, так званим префектам, тимчасово знімати з посади будь-якого обраного мера або главу громади.

"Але ж ми пам'ятаємо, що в Україні немає нічого постійнішого за тимчасове. А ще в цих поправках є можливість скасовувати рішення місцевих рад. Загалом про своє право обирати і делегувати повноваження своїм обранцям можете забути. Президенту, мабуть, краще знати, що вам треба", – написав Береза.

Береза розніс ініціативи Зеленського стосовно змін до Конституції

На його переконання, тепер "дерибан землі і бюджетів буде під контролем Офісу президента".

"А протидія цьому ДБР, СБУ і ГПУ? Так їхнє керівництво фактично призначає президент. А отже це буде "бджоли проти меду". Ну, що можна про це сказати? Чиста спроба узурпації від Зеленського, Богдана і Єрмака. І привіт з Ерефіі. Президент, який вже може призначати практично всіх, навіть главу ДБР, стає фактично царем", – написав Береза.

"Милі юнаки з ОП, хочу вам сказати вибачте, але засуньте собі це в табу. І ось проти цієї зміни до Конституції багато хто вже буде готовий виходити на Майдан. Чи внесете правку, якою забороните Майдан?", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт президента Володимира Зеленського, яким він вносить зміни до Конституції щодо децентралізації.

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