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"Привіт, Україно!" У Криму визнали перемогу над "путінським ф*шизмом"

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Місією України в 1991-2019 роках було руйнування "російського економічного ф*шизму на благо всього людства".

Таку думку в своєму блозі для Крим.Реаліі висловив журналіст і блогер з Ялти Євген Гайворонський.

"Зараз ми спостерігаємо фінал краху путінського економічного ф*шизму. Людство практично видужало від цієї страшної чуми і таким чином уникає еволюційних помилок. Найважливішу роль у цьому зіграла Україна. Це легітимна держава з високою історичною місією, на відміну від приватної керуючої компанії "Росія", – написав він.

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"Привіт, Україно!" У Криму визнали перемогу над "путінським ф*шизмом"

Блогер також поділився думкою, що Україна стає хранителем правильної сучасної російської мови, оскільки в самій Росії через путінізм російська мова деградувала.

"Завдяки поверненню Криму Україна поверне 2 мільйони населення з унікальним мовним досвідом. Тут люди п'ять років вивчали путінський економічний ф*шизм і боролися з ним. Кримська російська мова – це мова перемоги над путінізмом, ефективна ментальна протиотрута від страшної загрози людству", – зазначив Гайворонський.

Журналіст розповів, що росіяни "говорять неправильно, нефізіологічно, відповідаючи путінському постапокаліптичному світу", тоді як в Україні відбувається гармонізація міжмовних відносин, припиняються створені ззовні конфлікти, що зміцнює країну зсередини.

Крим

Крим

"Повернення Криму і крах путінізму відкривають новий етап в історичному розвитку України... Привіт, нова Україно в Криму! Успіхів!" – резюмував Гайворонський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в незаконно анексованому Криму виступили проти російських окупантів. На півострові розмістили розтяжку над шляхопроводом з написом: "Росія – геть! Крим – наш дім!"

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Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Новини Кримуросійська мова
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А Крым знает о том, что написал этот блогггер?
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