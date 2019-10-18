"Привіт" із Сибіру: в Україну увірветься найхолодніша зима за 30 років

У січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру на Facebook. Згідно з даними AccuWeather, морози в Україну принесуть вітри з Сибіру.

"У січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Очікуються і потужні снігопади", – написано в повідомленні.

При цьому метеоролог Світлана Краківська звернула увагу на те, що все частіше в Україну заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодне з Арктики. У зв'язку з цим країну часто накривають хвилі надзвичайного потепління або похолодання.

Разом із тим у жовтні в Україну нагрянуло ще одне бабине літо. Такої аномальної спеки синоптики не спостерігали близько 140 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 19 і 20 жовтня, буде суха сонячна і тепла погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6...+12 градусів, а вдень – підніметься до +17...+ 24.

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