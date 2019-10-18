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18 жовтня • оновлено в 20:52
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/ Суспільство

"Привіт" із Сибіру: в Україну увірветься найхолодніша зима за 30 років

6.3т Читати матеріал російською

У січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.

Про це повідомляється на сторінці Українського гідрометцентру на Facebook. Згідно з даними AccuWeather, морози в Україну принесуть вітри з Сибіру.

"У січні-лютому 2020 року температура впаде до граничного мінімуму. Очікуються і потужні снігопади", – написано в повідомленні.

При цьому метеоролог Світлана Краківська звернула увагу на те, що все частіше в Україну заносить сухе гаряче повітря з півдня чи холодне з Арктики. У зв'язку з цим країну часто накривають хвилі надзвичайного потепління або похолодання.

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Разом із тим у жовтні в Україну нагрянуло ще одне бабине літо. Такої аномальної спеки синоптики не спостерігали близько 140 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 19 і 20 жовтня, буде суха сонячна і тепла погода. Температура вночі коливатиметься в межах +6...+12 градусів, а вдень – підніметься до +17...+ 24.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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Неподскакивающий Нескакун
Неподскакивающий Нескакун
РжуНиМагу))) А когда вспоминаю тот общеизвестный факт, что современная метеорология может дать достоверный прогноз максимум на 7 дней - то ржу еще больше. Хотя если подумать - кто его знает на что способны нащадки древних шумеров, выкопавшие себе Черное море )))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Рука Кремля, Цеэвропейцы?))) Силы доблестной окраины бесстрашно встали в борьбе с климатической угрозой для Европы из Российской Сибири... О, блин! Классный заголовок!!! Дарю, Обоз )))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну это пока все вилами по воде писано))))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Артеллерист Моня, но кизяками запастись не мешало бы...А то п и з д и т ь транзитный газ в этом году не получится...
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